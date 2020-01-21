В Минкультуры прошла встреча с лидерами киноотрасли

В Министерстве культуре прошла встреча и. о. министра культуры РФ Владимира Мединского с лидерами киноотрасли. В дискуссии приняли участие замминистра культуры РФ Павел Степанов, директор Департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова, продюсер и режиссер Федор Бондарчук, гендиректор кинокомпании «Студия ТриТэ» Леонид Верещагин, продюсер АО «ВБД Груп» Эдуард Илоян, генеральный директор ООО «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, руководитель ООО «Кинокомпания «СТВ» Сергей Сельянов.

«Доля российского кино составила в прошлом году 23% – это крайне достойный показатель на фоне полного обвала всего национального кино. Доля национального кино упала в прошлом году во всех странах, включая Китай», – констатировал Владимир Мединский.

Говоря о сборах за январь 2020, он отметил, что «на сегодняшний день, по итогам января, доля российского кино составляет почти 80% по проданным билетам». Кроме того, Мединский предположил, что по итогам всего 2020 года доля отечественных фильмов впервые превысит 30%.

Впрочем, не только этот вопрос обсуждали на этой встречи. Впервые публично была обсуждена инициатива заблаговременной подготовки графика кинорелизов для российских фильмов на предстоящий год. Выяснилось, что Департамент кинематографии совместно с Фондом кино и кинокомпаниями уже работают над ним и намерены представить его до 20 февраля.

Вопрос, косвенно относящийся к кинопрокату, поднял и Леонид Верещагин. Он вышел с инициативой обязать получателей господдержки в кино выпускать свои фильмы в кинотеатры. Этот пункт вскоре появится в договорях Министерства с производителями. Способствовать его исполнению опять же будет график выпуска российского кино, составленный министерством и Фондом кино.

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21.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ, Российская газета