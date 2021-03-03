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Минкультуры работает над концепцией развития отечественного кинематографа до 2030 года

Ведомство также поможет с восстановлением бывших советских киностудий

В Минкультуры начали разработку новой концепции развития отечественного кинематографа на ближайшие 10 лет − до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Ольги Любимовой, которая та произнесла в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«...Будем поддерживать детские и семейные фильмы, дебютное кино, причем речь идет о стопроцентной поддержке. Очень важно создавать социально значимое кино», − цитирует министра культуры агентство.

Кроме того, Любимова рассказал, что в недрах ведомства работают над программами восстановления некогда успешных государственных студий «Ленфильма», «Свердловской киностудии», а также Киностудии им. Горького. «Для каждой мы продумываем принципиально важную для них стратегию развития», − отметила министр.

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03.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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