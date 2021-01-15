Минкультуры займется Концепцией развития креативных индустрий

14 января в рамках Гайдаровского форума состоялась экспертная дискуссия «Будущее креативных индустрий в России». Ключевой темой для обсуждения стала ситуация в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах креативных индустрий, включая меры государственной поддержки и существующие на данный момент барьеры для развития этой сферы.

Спикерами дискуссии среди прочих стали министр культуры Ольга Любимова, гендиректор ТПО «РОК» Алексей Учитель, генпродюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян. Модератором мероприятия выступила председатель правления Киностудии «Союзмультфильм», гендиректор Киностудии имени М. Горького, председатель правления «Ассоциации анимационного кино» Юлиана Слащева.

Ольга Любимова в своем выступлении отметила, что Минкультуры совместно с экспертным сообществом и заинтересованными сторонами разрабатывает Концепцию развития творческих индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки. При этом прошлый год стал непростым, в том числе и для этого направления.

«Основной задачей для нас было, в первую очередь, оказать поддержку этим отраслям. Говоря о креативных индустриях, очень важно, чтобы, несмотря на пандемию, продолжали сниматься новые проекты, получали поддержку новые дебюты, работали новые молодые режиссеры, которых бы поддерживали продюсеры для сохранения постоянного цикла производства», − сказала Ольга Любимова.

Любимова также рассказала о важности творческих конкурсов для некоммерческих организаций, стартапов, небольших команд, которые Минкультуры будет прорабатывать в рамках направлений креативных индустрий. По ее словам, это те команды, которые начинают заниматься в России дизайном с новым подходом к народному промыслу и творчеству, практически утраченному и сохранившему традиции лишь в некоторых местах.

«Речь должна идти о том, чтобы максимально поддержать создание кластеров в тех регионах, где возникает такое творчество», − сказала министр.

Юлиана Слащева отметила, что для дальнейшего масштабирования лучших практик пока не хватает нормативной базы, которая бы закрепила понятие креативных индустрий и открыла возможности для создания финансовых инструментов и статистического мониторинга. Одним из таких инструментов и должна стать готовящаяся Минкультуры концепция развития креативных индустрий.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

15.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ