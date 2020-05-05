Минкультуры начало прием заявок о включении в печерень российских международных фестивалей

C 10 мая по 1 июня 2020 г. (включительно) Минкультуры будет собирать заявки для составления перечня проводимых в России международных кинофестивалей на 2020 год. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Кинофестиваль может считаться международным и претендовать на внесение в перечень, если запланирован к проведению на территории России, в его регламенте указана принадлежность к международным фестивалям, в его программе присутствуют фильмы российского, иностранного и совместного производства, а в составе жюри (при наличии жюри) наряду с российскими кинематографистами есть иностранные гости.

Ранее заявленным фестивалям, вынужденным перенести сроки проведения в этом году, следует подать новую заявку с уточненными сроками и обновленной информацией о фестивале.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, планирующим проводить международные кинофестивали, настоятельно рекомендуется подавать заявки заблаговременно. Заявка может быть подана на бумажном носителе путем личного обращения в Министерство культуры или почтовым отправлением посредством Почты России/курьерских служб доставки. Однако, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции доступ посетителей в здание министерства ограничен.

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05.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ