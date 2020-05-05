Новости


Минкультуры начало прием заявок о включении в печерень российских международных фестивалей

Документы начнут принимать с 10 мая

C 10 мая по 1 июня 2020 г. (включительно) Минкультуры будет собирать заявки для составления перечня проводимых в России международных кинофестивалей на 2020 год. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Кинофестиваль может считаться международным и претендовать на внесение в перечень, если запланирован к проведению на территории России, в его регламенте указана принадлежность к международным фестивалям, в его программе присутствуют фильмы российского, иностранного и совместного производства, а в составе жюри (при наличии жюри) наряду с российскими кинематографистами есть иностранные гости.  

Ранее заявленным фестивалям, вынужденным перенести сроки проведения в этом году, следует подать новую заявку с уточненными сроками и обновленной информацией о фестивале.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, планирующим проводить международные кинофестивали, настоятельно рекомендуется подавать заявки заблаговременно. Заявка может быть подана на бумажном носителе путем личного обращения в Министерство культуры или почтовым отправлением посредством Почты России/курьерских служб доставки. Однако, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции доступ посетителей в здание министерства ограничен.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен 

05.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

Новости по теме:

Минкультуры готовит стратегию развития кинематографа до 2025 года

Минкультуры и Фонд кино готовят предложения по поддержке киноотрасли

Минкультуры определилось с предельными суммами господдержки кинопроектов

Ольга Любимова попросила включить кинопроизводство в список наиболее пострадавших индустрий

В России хотят запретить делать любые видеозаписи с экранов кинотеатров


Самое читаемое

Представителем бренда стала компания Kenn Viselman Presents

«Лунтик и его друзья» выходит на рынки США, Канады и Латинской Америки

Подробнее
Онлайн-кинотеатр подвел итоги первого уикенда показов

«Спутник» стал самым успешным стартом года на ivi

Подробнее
Кинотеатры по всей стране начнут открываться в начале июня

Китайские власти сообщили, когда перезапустят кинопрокат

Подробнее
Эксперты предлагают готовиться к прощанию с привычным для всех Голливудом

Медиаиндустрию ждет новая волна слияний и поглощений

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 