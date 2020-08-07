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Минкультуры объявило о начале приема заявок на господдержку российских кинофестивалей

Ведомство готовится выделить на каждый из них от 1 до 12 млн рублей

Департамент кинематографии объявил о начале приема заявок на получение субсидий на организацию и проведение кинофестивалей на территории России. На каждый конкретный фестиваль ведомство готово потратить от 1 до 12 млн рублей. В список не вошли «Кинотавр» и ММКФ − для их господдержки обычно выходят отдельные постановления, предполагающие на куда более крупные суммы.

С 6 августа в Минкультуры ждут заявок от организаторов, планирующих:

  • проведение Открытого российского кинофестиваля в г. Анапе Краснодарского края (субсидия в 3 млн рублей);
  • проведение Международного кинофестиваля в г. Ялте (субсидия в 12 млн рублей); 
  • проведение международного кинофестиваля документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов в г. Санкт-Петербурге (субсидия в 8,55 млн рублей);
  • проведение Международного фестиваля анимационных фильмов в городах на территории Российской Федерации (субсидия в 7 млн рублей);
  • проведение Открытого российского фестиваля кино и театра в г. Благовещенске Амурской области (субсидия в 6 млн рублей);
  • проведение детского кинофестиваля анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм» в Пермском крае (субсидия в 5 млн рублей);
  • проведение Российского фестиваля короткометражных фильмов в г. Калининград и Калининградской области (субсидия в 4 млн рублей);
  • проведение кинофестиваля достижений творческой молодежи в области экранной культуры в г. Москве (субсидия в 3 млн рублей);
  • проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в г. Владивостоке (субсидия в 2,5 млн рублей);
  • проведение Всероссийского открытого фестиваля детского и юношеского экранного творчества в Краснодарском крае (субсидия в 3 млн рублей);
  • проведение Международного фестиваля документального кино в г. Пермь (субсидия в 3 млн рублей);
  • проведение Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров в г. Смоленске (субсидия в 1 млн рублей)
  • проведение Международного благотворительного кинофестиваля в г. Москве (субсидия в 5,5 млн рублей); 
  • проведение Открытого фестиваля документального кино в г. Екатеринбурге (субсидия в 4,5 млн рублей);
  • проведение Фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания в г. Севастополе (субсидия в 2 млн рублей);
  • проведение Международного кинофестиваля научно-популярных и образовательных фильмов в г. Санкт-Петербурге (субсидия в 2 млн рублей);
  • проведение Международного фестиваля фильмов о правах человека в г. Москве (субсидия в 1,2 млн рублей); 
  • проведение Международного фестиваля анимации в г. Москве (субсидия в 2 млн рублей);
  • проведение Международного фестиваля о жизни людей с инвалидностью в г. Москве (субсидия в 1 млн рублей).

Департамент кинематографии Минкультуры России проводит прием и регистрацию представленных заявок по адресу министерства в Москве (Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, каб. 78). 

Заявки принимаются с 6 по 27 августа (до 15:00).

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07.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

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