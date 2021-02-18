Минкультуры рекомендовано в 2021 году поддержать 45 кинофестивалей

Кинофестивальный совет Минкультуры России рекомендовал поддержать 45 фестивалей. Соответствующее решение принято по итогам заседания обновленного состава Кинофестивального совета. Участие в мероприятии приняла Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«Кинофестивальный совет традиционно собирается в Минкультуры России более 10 лет. В этом году произошли существенные изменения – почти полностью обновился его состав, – отметила Ольга Любимова. − Это возлагает на всех нас большую ответственность, так как фестивальное движение очень часто становится альтернативой большому прокату. Более того, с каждым годом увеличивается количество смотров, а представленные на фестивалях проекты становятся для зрителей незаменимым источником новых имен и направлений».

По ее словам, необходимо выстроить конструктивный диалог внутри профессионального сообщества, поступательно расширять географию движения, межрегиональное культурное сотрудничество и привлекать к сотрудничеству молодых талантливых кинематографистов.

Директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко сообщила, что в 2021 году поступило 105 заявок на получение государственной поддержки по организации и проведению российских и международных фестивалей на территории России. По ее словам, в сравнении с прошлым годом заметно увеличилось количество поданных заявок.

По итогам обсуждения членами Кинофестивального совета Минкультуры России принято решение рекомендовать к государственной поддержке 45 кинофестивалей, среди них – 32-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», 15-й Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало», 41-й Международный студенческий фестиваль ВГИК, 29-й фестиваль российского кино «Окно в Европу», 15-й Международный анимационный фестиваль «Большой фестиваль мультфильмов», Всероссийский фестиваль актуального научного кино ФАНК, 31-й Международный кинофестиваль «Послание к Человеку», фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend и другие. Полный список доступен по ссылке.

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18.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ