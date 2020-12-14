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Минкультуры и Фонд кино проведут рабочую встречу с представителями киноотрасли

Она пройдет в онлайн-режиме 15 декабря

15 декабря в 12:00 Министерство культуры и Фонд кино проведут рабочую встречу с представителями организаций, осуществляющих производство, прокат и показ национальных фильмов. Ее основной темой станет выделение 4,2 млрд рублей из резервного фонда в помощь индустрии. 

Участвовать в мероприятии, которое пройдет в онлайн-формате, будет заместитель исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов, а также представители Министерства культуры.

В рамках встречи будет подробно рассказано о правилах отбора на получение субсидий, будут даны ответы на вопросы, связанные с порядком проведения отбора и заполнением заявочной документации.

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14.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости

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