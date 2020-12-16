Фонд кино опубликовал ответы на наиболее частые вопросы о получении субсидий

Фонд кино продолжил подробно рассказывать о правилах, по которым можно получить субсидии, выделенные киноиндустрии как отрасли, пострадавшей от пандемии. На сайте ведомства опубликован перечень наиболее частых вопросов от кинотеатров, претендующих на получение госсредств. Также его можно прочесть ниже в данном посте.

Нужно ли перепрошивать отдельно устав и заверять его руководителем организации, а затем вшивать его в общий комплект? Тот же вопрос для выписки из ЕГРЮЛ? Сопроводительное письмо отдельно или все документы сшиты вместе?

Можно заверить отдельно каждую страницу документа (устава, выписки из ЕГРЮЛ) и вшить в общий комплект. Также можно сшить копию документа (устава, выписки из ЕГРЮЛ), заверить печатью и подписью руководителя организации, а затем вшить в общий комплект. Все документы за исключением сопроводительного письма и диска (флэш-носителя) вшиваются в единый комплект.

ПАО «Сбербанк России» подойдет для открытия лицевого счета?

Подойдет та кредитная организация, которая отвечает ВСЕМ критериям, установленным в п.7.5. Порядка: - наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковской деятельности, - участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», - нахождение контрольного пакета акций кредитной организации у государства (РФ). Соответствует ли выбранная вами кредитная организация критериям вы можете уточнить на официальном сайте кредитной организации в сети «Интернет» или в справочной службе кредитной организации.

По п.16 Заявочного листа – КБК и ОКТМО надо добавлять кинотеатрам как указано в пояснительной?

Это не обязательно.

Где можно посмотреть образец описи документов?

Форма описи размещена на официальном сайте Фонда кино в сети «Интернет» - внизу этой страницы в разделе «Формы документов».

Письмо-гарантия должно быть на фирменном бланке организации? Будет ли ошибкой если письмо-гарантия и письмо-согласие распечатано на бланке организации?

Печать справки о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам отбора (Гарантии) и письма-согласия на публикацию в сети «Интернет» не обязательно печатать на бланке организации. В случае если они напечатаны на бланке организации — это не будет считаться ошибкой.

Печать документов на двух сторонах или на одной?

Каждый документ должен быть распечатан отдельно и вшит в общий комплект (кроме сопроводительного письма). Можно распечатать документ на двухсторонней печати (например, выписку из ЕГРЮЛ) и вшить в общий комплект.

Как нумеровать комплект документов? Нумерация, следовательно, листов и страниц? Нумеровать ли опись?

Используется сквозная нумерация, все документы комплекта следует пронумеровать так, будто это единый документ т.е. каждую страницу или каждый лист (на выбор). Можно начинать нумерацию с описи или с заявочного листа.

Нужно ли нотариально заверять доверенность на подачу документов?

Доверенность на подачу документов может быть заверена печатью и подписью руководителя организации. В данном случае нотариально заверять доверенность не требуется.

Какие реквизиты указывать в заявочном листе (Приложение № 1), если сотрудничество осуществляется с несколькими банками?

Следует указать платежные реквизиты организации в том банке, который отвечает ВСЕМ критериям, установленным в п.7.5. Порядка, а именно: - наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковской деятельности, - участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», - нахождение контрольного пакета акций кредитной организации у государства (РФ). Если все кредитные организации соответствуют критериям, указанным в п. 7.5. Порядка то любой из них.

В ближайшее время у организации будут изменены платежные реквизиты. Указывать действующие реквизиты или будущие реквизиты?

В заявке можно указать и старые и новые реквизиты. Например, в заявочном листе в разделе «другое» (п.16) можно написать, что банковские реквизиты будут изменены и указать новые.

Можно ли сейчас написать имеющиеся реквизиты, а потом поменять, когда сделают счет?

Сроки предоставления платежных реквизитов, соответствующих условиям Порядка: - для Заявителей-демонстраторов – не позднее 25 января 2021 года; - для Заявителей-продюсеров – не позднее 25 апреля 2021 года. Непредставление Получателем средств платежных реквизитов, соответствующих требованиям Порядка, в установленные сроки означает односторонний добровольный отказ Получателя средств от получения Средств.

Какой ОКВЭД писать в заявке?

В соответствии с п. 1.3. Порядка - производство, прокат и показ национальных фильмов (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2): 59.1, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14). В случае если этот ОКВЭД присвоен организации-заявителю согласно выписке из ЕГРЮЛ.

Справка-гарантия пишется в свободной форме?

На официальном сайте Фонда кино в сети «Интернет» представлены формы документов, в том числе Справки-гарантии. Их можно найти внизу этой страницы в разделе «Формы документов».

Нужно ли где-то перечислять список национальных фильмов, которые показывали?

Перечислять названия национальных фильмов, показ которых осуществлялся заявителем-демонстратором не нужно. Для заявителей-продюсеров есть соответствующая графа в п.5 заявочного листа для заполнения (перечень национальных фильмов, созданных Заявителем-продюсером, выпуск в кинотеатральный показ которых осуществлялся или планирует осуществляться в период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года).

Как писать id ЕАИС в п.4 заявочного листа, нужно ли писать названия?

Номер id без названия.

Справка из налоговой может быть тоже подписана эцп или должна быть заверена директором?

Справка об отсутствии налоговой задолженности КНД 1120101 представляется по возможности (не обязательно). Данная справка может быть подписана эцп сотрудников ФНС России.

Оригинала устава нет. Есть копия, заверенная налоговой службой. Можно ли предоставить копию с копии в данном случае?

В данном случае можно предоставить заверенную печатью и подписью руководителя организации копию с копии устава, заверенной налоговой службой.

Юридический адрес в заявочном листе (Приложение № 1) указывать с индексом или с четким указанием из ЕГРЮЛ?

Индекс указывать не обязательно (но приветствуется).

Если на 1 декабря 2020 года есть пени по справке из налоговой по форме КНД1120101, но на 15 декабря 2020 года уже никаких задолженностей нет, можно ли вложить в комплект справку (гарантию) о том, что нет задолженности на 15 декабря 2020 года, а не на 1 декабря 2020 года? Будет ли в этом случае рассмотрена заявка?

Нет. В соответствии с п 3.6. Порядка заявка подлежит рассмотрению Фондом кино при отсутствии у заявителя по состоянию на 1 декабря 2020 года неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Если есть расчетный счет в Альфа-банке, будет ли отклонена заявка?

Кредитная организация должна соответствовать всем критериям, установленным п.7.5. Порядка. Обязанность подтверждения вышеуказанного статуса кредитной организации, а также предоставления соответствующих платежных реквизитов возлагается на Получателя средств. Непредставление Получателем средств платежных реквизитов, соответствующих требованиям п.7.5. Порядка, в установленные сроки (- для Заявителей-демонстраторов – не позднее 25 января 2021 года; для Заявителей-продюсеров – не позднее 25 апреля 2021 года) означает односторонний добровольный отказ Получателя средств от получения Средств.

Если несколько кинозалов подается от одного юридического лица, сколько экземпляров документов должно быть по перечню? По одному экземпляру на каждый зал или можно просто указать все id кинозалов в заявочном листе, но документы по перечню вложить только в одном экземпляре?

Если несколько кинозалов подается от одного юридического лица, в заявочном листе должны быть указаны id кинозалов, заявочный комплект документов подается в одном экземпляре.

Список банков в котором может быть открыт лицевой счет?

Соответствует ли выбранная вами кредитная организация критериям, указанным в п. 7.5. Порядка вы можете уточнить в справочной службе кредитной организации.

Могут ли ИП быть заявителями?

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2020 года № 3055-р и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 2098 установлено, что средства, источником которых является субсидия, доводятся до организаций , осуществляющих производство, прокат и показ национальных фильмов. Таким образом, исключается возможность доведения средств до физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей.

Как вычислить сумму поддержки, на которую может претендовать организация?

В разделе 3 Порядка указаны формулы расчета, также можно направить электронное письмо с запросом на адрес: konkurs@fond-kino.ru (в теме письма указать «расчет суммы средств, на которую может претендовать организация-заявитель»).

Даже наличие пени в размере 40 рублей не позволит претендовать на получение средств?

В соответствии с п 3.6. Порядка заявка подлежит рассмотрению Фондом кино при отсутствии у заявителя по состоянию на 1 декабря 2020 года неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Нужно ли прикладывать восьмым документом в комплекте справку о реорганизации если реорганизации не было?

Нет, не нужно.

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16.12.2020 Автор: Никита Никитин