Министерство культуры изменит правила поддержки кино

Министерство культуры России намерено установить в 2020 году новые правила отбора кинопроектов, которые будут получать государственные субсидии, сообщила в четверг пресс-служба министерства со ссылкой на директора департамента кинематографии Ольгу Любимову.

«Минкультуры России уже давно ознакомилось с рекомендациями Счетной палаты. Более того, в настоящее время по поручению главы ведомства Владимира Мединского департамент кинематографии готовит предложения по изменению системы субсидирования кинопроектов и работы экспертных советов. Говорить о конкретных сроках пока рано, так как потребуется внесение изменений в несколько законодательных актов, однако рассчитываем, что питчинги в 2020 году пройдут уже по новым правилам»,— заявила Ольга Любимова.

Ранее Счетная палата назвала систему распределения субсидий для кино недостаточно прозрачной. Вопросы у проверяющих вызвала работа экспертных советов, объективность их решений, критерии, по которым оцениваются заявки, а также дальнейшее использование выделенных средств. По заключению Счетной палаты, вся процедура отбора проектов и выдачи субсидий требует корректировки.

РБК также сообщал о выводе денег кинематографистами в офшоры — в частности, об отправке средств в зарегистрированные на Кипре компании. Пресс-служба Фонда кино сообщила, что в отчете «нет ни слова о выводе бюджетных средств в офшоры», а «российская кинокомпания заказывала услуги у зарубежной компании, действительно зарегистрированной на Кипре» на собственные средства, а не госсубсидии.

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31.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: ТАСС