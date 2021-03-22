Минкультуры России организует очные питчинги анимационных фильмов

Минкультуры России проведет очные питчинги анимационных фильмов до конца года. Об этом заявила директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко.

«Раньше анимация у нас не предполагала очной защиты, то есть эксперты читали проекты и принимали по ним решение уже на обсуждении экспертного совета, публично сами претенденты не защищались, – рассказала она. − У нас в Министерстве культуры были только питчинги игровых фильмов. Посмотрев, как это происходит на Суздальском фестивале, стало очевидно, что это очень хороший и правильный формат, который можно транслировать онлайн, сделать доступным для более широкой профессиональной аудитории. Кроме того, это более прозрачная процедура конкурсов и понимание того, кто в итоге будет победителем».

Кроме того, на Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздали глава департамента приняла участие в дискуссии «Анимация – территория креативной индустрии». Спикерами тематической площадки стали директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, руководитель представительства правительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации Денис Салий, сценарист и режиссёр Мария Дубровина, представители ведущих отечественных анимационных студий и другие.

«Мы с коллегами, с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, Ассоциацией анимационного кино, Ассоциацией владельцев кинотеатров разрабатываем сейчас Концепцию развития отечественной кинематографии до 2030 года, – рассказала Светлана Максимченко. − У нас отдельное направление в этой концепции – развитие региональных кинематографий, то есть поддержка децентрализации кинопроизводства, потому что мы понимаем, что сейчас все сосредоточено у нас в Москве и Санкт-Петербурге. Но необходимо развитие региональных кинематографий, региональной анимации».

По ее словам, создание кино- и анимационных творческих центров в субъектах Российской Федерации является важнейшим инструментом развития креативной экономики в регионах и роста отечественной кинематографии в целом.

В рамках работы дискуссионной площадки эксперты также обсудили вопросы практической реализации творческих индустрий в регионах и потенциал анимации как части креативной индустрии, связанной с экономикой, образованием, творческими программами.

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22.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ