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Минкультуры раздало субсидии на прокат

Пять проектов получили по миллиону рублей

На сайте Министерства культуры опубликованы протоколы заседаний экспертного совета с решениями о выделении субсидий на прокат полнометражных художественных и анимационных фильмов. В Департамент кинематографии поступило семь заявок на получение средств в размере не более 1 млн рублей на поддержку проката картин от компаний «ВГИК-Дебют»», «Продайн-медиа», «Северное сияние», «Продюсерский центр ЕРАЛАШ», «Вёрчуал Кик Студио», «АПОЛЛО-ФИЛЬМ» и «Кинопрограмма «XXI век». Совет удовлетворил пять заявок, двум компаниям было отказано. 

Господдержку на прокат от Минкультуры получили фильмы ХАРМС, ХИТ, ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ 3 и РОК, а также киножурнал «Ералаш». В то же время экспертный совет отказал проектам Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, МОЖНО? и ПАССАЖИР ИЗ САН-ФРАНЦИСКО.

Кроме того, ведомство распределило господдержку на проведение кинофестивалей. Субсидии получили сразу 17 киносмотров. Наибольшие суммы достались кинофестивалю «Окно в Европу» в Выборге (16 млн рублей) и Международному кинофестивалю в Ялте (12 млн рублей). Около 9 млн рублей досталось Санкт-петербургскому международному кинофестивалю «Послание к человеку».

22.06.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

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