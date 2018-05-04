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«Истории успеха» кинокомпаний станут критерием для получения господдержки от Министерства культуры

Стали известны даты проведения новых питчингов ведомства

Система распределения господдержки кинопроизводства и возврат денег, использованных кинокомпаниями не по назначению, стали темами брифинга Министерства культуры, проведенного в пятницу, 4 мая, в Москве. Прежде всего здесь были названы даты проведения очередных питчингов кинопроектов. В этом году они пройдут в конце мая, в течение двух дней. Так, 25 мая Минкультуры проведет очную защиту детских проектов и кинодебютов, а 26 мая, в субботу, состоится очная защита авторских и экспериментальных проектов, а также сериалов. Каждый из социально-значимых фильмов имеет право на получение до 70 млн рублей на производство, детские проекты – до 60 млн рублей.

«У нас первый этап, важнейший этап конкурса, уже позади», – сообщила и. о. главы департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова. Она отметила, что в этом году на защиту представлено 264 проекта, что на 30 больше, чем было в прошлом. По словам Любимовой, теперь департамент ждет работа по разбору пакета документов, которые компании должны предоставить на рассмотрение.

Глава ведомства Владимир Мединский отметил, что с этого года критерием для поддержки проектов станет не только их качество, но и «история успехов» представляющих их кинокомпаний. Это заявление стало особенно актуальным в свете последних событий, связанных с действиями ведомства, направленными на возвращение средств, выделенных в прошлые годы некоторым недобросовестным кинопроизводителям. 

Напомним, что в середине апреля Министерство культуры направило запрос в Генеральную прокуратуру о проверке фактов по делу о возврате бюджетных средств, выделенных на кинопроизводство. Соглашения о финансовой поддержке производства национальных фильмов были заключены с ООО «Аркада Интертейнмент» (фильм ПЕС РЫЖИЙ), ООО «Линия Кино» Студия Сергея Соловьева» (фильм ЕЛИЗАВЕТА И КЛОДИЛЬ), ООО «Ин Моушн» (фильм ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ), ГУП «Киностудия «Чеченфильм» (фильм ТОСКА) и ООО «МВ Синема» (фильм КРИМИНАЛЬНЫЙ БЛЮЗ ДЛЯ САКСОФОНА), которые получили субсидии, но так и не сняли заявленные картины.

Кроме того, глава Минкультуры заявил, что уже сегодня отправит в Генпрокуратуру запрос на проверку 21 кинокомпании, получившей финансирование Фонда кино. Семь из них в период с 2012 по 2017 год не сняли фильмы, а остальные не вернули возвратные субсидии. Министерство культуры отныне не будет рассматривать новые заявки должников до погашения задолженности, аналогичные рекомендации будут направлены в Фонд кино. По словам Владимира Мединского, задачи исключать проекты из программы поддержки нет, есть только необходимость вернуть деньги, изъятые из отрасли. 

04.05.2018 Автор: Артур Чачелов, Анна Багрова

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