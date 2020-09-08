Минкультуры назвало победителей питчингов игрового, авторского и экспериментального кино 2020 года

Стали известны итоги очной защиты игровых авторских и экспериментальных кинопроектов 2020 года в Министерстве культуры. Ведомство определилось с картинами, которые рекомендованы к получению государственных субсидий на производство. Кроме того, определен круг картин, которые пойдут в резерв и будут профинансированы при появлении свободных средств.
Всего было рассмотрено 76 проектов, к финансированию рекомендованы 20 из них. В резерв направлены 14 проектов.
Проекты, рекомендованные к финансированию:
|
№
|
Наименование организации кинематографии, название проекта, режиссер, автор сценария
|
1
|
ООО «Компания «Новые люди»
НАВОДНЕНИЕ
Автор сценария и режиссер И.Твердовский
|
2
|
ООО «ГАРПАСТУМ»
ДЕЛО БЕЙЛИСА
Режиссер А.Прошкин, автор сценария Ю.Арабов
|
3
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
ДЫШИТЕ СВОБОДНО
Автор сценария и режиссер С.Бодров
|
4
|
ООО РБ ПРОДАКШН
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ. ВОЗВРАЩАЮСЬ
Режиссер К.Буслов, авторы сценария А.Усов, А.Бородачев
|
5
|
ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ»
КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
Авторы сценария и режиссеры Н.Меркулова и А.Чупов
|
6
|
ООО «Друг Друга»
ГОД РОЖДЕНИЯ
Режиссер М.Местецкий, авторы сценария М.Местецкий, А.Смирнов
|
7
|
ООО «РУССКИЙ СЕВЕР»
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС - 8
Режиссер П.Буслов, авторы сценария Д.Родимин, Р.Владыкин
|
8
|
ООО Пролайн-медиа
ПОЛЕТ
Режиссер А.Золотухин, автор сценария М.Тяжев
|
9
|
ООО «Студия «Автор»
НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА
Режиссер Л.Борисова, автор сценария Ю.Клименко
|
10
|
ООО «Телесто-фильм»
БЕЛОЙ ДОРОГИ!
Автор сценария и режиссер Э.Манжеева
|
11
|
ООО Кинокомпания «Прометей»
ОГОРОД
Режиссер Л.Садилова, автор сценария Р.Ахадов
|
12
|
ООО «ВЕГА ФИЛЬМ»
МОРОЗ
Автор сценария и режиссер П.Вучкович
|
13
|
ООО Логистик Стар Продакшн
СУККУБ
Режиссер И.Максимов, автор сценария О.Курочкин
|
14
|
ООО «Кинодом»
ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО
Режиссер Т.Лютаева, автор сценария И.Тилькин
|
15
|
ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС»
БЕЛЫЙ СПИСОК
Режиссер А.Хазанова, автор сценария Р.Волобуев
|
16
|
ООО «САГа»
ДАНТЕ
Автор сценария и режиссер Ю.Арабов
|
17
|
ООО Киностудия КИТ
ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ
Автор сценария и режиссер И.Соснин
|
18
|
ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС»
СТРЕМЛЕНИЕ
Режиссер М.Идов, авторы сценария Л.Идова, М.Идов
|
19
|
ООО Кинокомпания «СТЕЛЛА»
КЭТ
Автор сценария и режиссер Б.Акопов
|
20
|
ООО «Продюсерская компания «ВМЕСТЕ»
НЕСКОЛЬКО НАСТОЯЩИХ ДНЕЙ
Режиссер Г.Шенгелия, автор сценария А.Бородачев
Проекты, рекомендованные для отправки в резерв:
|
1
|
ООО «Русское кино»
БОДИБИЛДЕР
Автор сценария и режиссер А.Грачев
|
2
|
ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»
САША
Автор сценария и режиссер В.Бек
|
3
|
ООО «58,5 ПРОДАКШН»
КРЫСОЛОВ
Автор сценария и режиссер Ю.Разыков
|
4
|
ООО «ФИЛЬМ ФЬЮЖН ПРО»
ХРАМ
Автор сценария и режиссер Р.Кубаев
|
5
|
ООО Кинокомпания Андрея Кончаловского
ШЕСТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС
Режиссеры и авторы сценария Л.Григурко, Б.Веденский, А.Шабаров, А.Грачев, Ю.Трофимова,
Г.Пирогова, В.Омельянчук, А.Молодых, В.Ермохин, Е.Тихонова, М.Шульгина
|
6
|
ООО «РК Медиа»
НЕСТЕРОВА ПЕТЛЯ
Режиссер Д.Константинов, автор сценария М.Макарова
|
7
|
ООО «Вайс Филмс»
ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Автор сценария и режиссер М.Бальчюнас
|
8
|
ООО «СМАРТ ФИЛЬМ»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК
Режиссер Д.Губарев, авторы сценария А.Курбатова, Н.Голиков
|
9
|
ООО «ОДА ФИЛЬМ ПРОДАКШН»
ЭКСТРАСЕНС
Режиссер К.Максимов, авторы сценария С.Агеев, О.Агеева
|
10
|
ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»
ТАНЯ И ВОЙНА
Автор сценария и режиссер Б.Бакурадзе
|
11
|
ООО «Републик»
НЕВИДИМЫЙ МОЙ
Режиссер А.Бильжо, автор сценария Е.Керов
|
12
|
ООО «Киностудия Соль»
ТУДА И ОБРАТНО
Режиссер О.Асадулин, авторы сценария А.Степанова, С.Калужанов
|
13
|
ООО «Фабрика Арт Кино»
ИЗБРАННИК СТИХИЙ
Автор сценария и режиссер А.Богатырев
|
14
|
ООО «СПРИНГ ПИПЛ МЕДИА»
МИНОР
Режиссер К.Макаренков, автор сценария Ю.Кошкина
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
08.09.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Министерство культуры РФ
Питчинги Фонда кино 2020. Независимые компании. Часть 2
Питчинги Фонда кино 2020. Независимые компании. Часть 1
В Минкультуры России прошла презентация проектов игрового авторского и экспериментального кино
Фонд кино определился с датой и участниками питчинга независимых компаний
Светлана Максимченко возглавит Департамент кинематографии Минкультуры