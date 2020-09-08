Минкультуры назвало победителей питчингов игрового, авторского и экспериментального кино 2020 года

Стали известны итоги очной защиты игровых авторских и экспериментальных кинопроектов 2020 года в Министерстве культуры. Ведомство определилось с картинами, которые рекомендованы к получению государственных субсидий на производство. Кроме того, определен круг картин, которые пойдут в резерв и будут профинансированы при появлении свободных средств.

Всего было рассмотрено 76 проектов, к финансированию рекомендованы 20 из них. В резерв направлены 14 проектов.

Проекты, рекомендованные к финансированию:

№ Наименование организации кинематографии, название проекта, режиссер, автор сценария 1 ООО «Компания «Новые люди» НАВОДНЕНИЕ Автор сценария и режиссер И.Твердовский 2 ООО «ГАРПАСТУМ» ДЕЛО БЕЙЛИСА Режиссер А.Прошкин, автор сценария Ю.Арабов 3 ООО «Кинокомпания «СТВ» ДЫШИТЕ СВОБОДНО Автор сценария и режиссер С.Бодров 4 ООО РБ ПРОДАКШН РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ. ВОЗВРАЩАЮСЬ Режиссер К.Буслов, авторы сценария А.Усов, А.Бородачев 5 ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ» КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ Авторы сценария и режиссеры Н.Меркулова и А.Чупов 6 ООО «Друг Друга» ГОД РОЖДЕНИЯ Режиссер М.Местецкий, авторы сценария М.Местецкий, А.Смирнов 7 ООО «РУССКИЙ СЕВЕР» СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС - 8 Режиссер П.Буслов, авторы сценария Д.Родимин, Р.Владыкин 8 ООО Пролайн-медиа ПОЛЕТ Режиссер А.Золотухин, автор сценария М.Тяжев 9 ООО «Студия «Автор» НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА Режиссер Л.Борисова, автор сценария Ю.Клименко 10 ООО «Телесто-фильм» БЕЛОЙ ДОРОГИ! Автор сценария и режиссер Э.Манжеева 11 ООО Кинокомпания «Прометей» ОГОРОД Режиссер Л.Садилова, автор сценария Р.Ахадов 12 ООО «ВЕГА ФИЛЬМ» МОРОЗ Автор сценария и режиссер П.Вучкович 13 ООО Логистик Стар Продакшн СУККУБ Режиссер И.Максимов, автор сценария О.Курочкин 14 ООО «Кинодом» ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО Режиссер Т.Лютаева, автор сценария И.Тилькин 15 ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС» БЕЛЫЙ СПИСОК Режиссер А.Хазанова, автор сценария Р.Волобуев 16 ООО «САГа» ДАНТЕ Автор сценария и режиссер Ю.Арабов 17 ООО Киностудия КИТ ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ Автор сценария и режиссер И.Соснин 18 ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС» СТРЕМЛЕНИЕ Режиссер М.Идов, авторы сценария Л.Идова, М.Идов 19 ООО Кинокомпания «СТЕЛЛА» КЭТ Автор сценария и режиссер Б.Акопов 20 ООО «Продюсерская компания «ВМЕСТЕ» НЕСКОЛЬКО НАСТОЯЩИХ ДНЕЙ Режиссер Г.Шенгелия, автор сценария А.Бородачев

Проекты, рекомендованные для отправки в резерв:

1 ООО «Русское кино» БОДИБИЛДЕР Автор сценария и режиссер А.Грачев 2 ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» САША Автор сценария и режиссер В.Бек 3 ООО «58,5 ПРОДАКШН» КРЫСОЛОВ Автор сценария и режиссер Ю.Разыков 4 ООО «ФИЛЬМ ФЬЮЖН ПРО» ХРАМ Автор сценария и режиссер Р.Кубаев 5 ООО Кинокомпания Андрея Кончаловского ШЕСТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС Режиссеры и авторы сценария Л.Григурко, Б.Веденский, А.Шабаров, А.Грачев, Ю.Трофимова, Г.Пирогова, В.Омельянчук, А.Молодых, В.Ермохин, Е.Тихонова, М.Шульгина 6 ООО «РК Медиа» НЕСТЕРОВА ПЕТЛЯ Режиссер Д.Константинов, автор сценария М.Макарова 7 ООО «Вайс Филмс» ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ Автор сценария и режиссер М.Бальчюнас 8 ООО «СМАРТ ФИЛЬМ» ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК Режиссер Д.Губарев, авторы сценария А.Курбатова, Н.Голиков 9 ООО «ОДА ФИЛЬМ ПРОДАКШН» ЭКСТРАСЕНС Режиссер К.Максимов, авторы сценария С.Агеев, О.Агеева 10 ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН» ТАНЯ И ВОЙНА Автор сценария и режиссер Б.Бакурадзе 11 ООО «Републик» НЕВИДИМЫЙ МОЙ Режиссер А.Бильжо, автор сценария Е.Керов 12 ООО «Киностудия Соль» ТУДА И ОБРАТНО Режиссер О.Асадулин, авторы сценария А.Степанова, С.Калужанов 13 ООО «Фабрика Арт Кино» ИЗБРАННИК СТИХИЙ Автор сценария и режиссер А.Богатырев 14 ООО «СПРИНГ ПИПЛ МЕДИА» МИНОР Режиссер К.Макаренков, автор сценария Ю.Кошкина

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08.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ