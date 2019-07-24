Питчинг для режиссеров-дебютантов в Минкультуры пройдет 31 июля

Министерство культуры обнародовало решение экспертных советов по допуску до очной защиты проектов кинофильмов от режиссеров-дебютантов. В этом году ведомство Владимира Мединского проведет сразу два конкурса на получение госсубсидий: в одном будут участвовать дебютанты, получившие профильное образование в госучреждениях, в другом − все остальные. В первую категорию отобрано 8 проектов, во вторую − 43 проекта.

Питчинги пройдут 31 июля. Открытое представление и защита будут проходить в Большом зале коллегии на 1-м этаже Минкультуры России по адресу: Москва, М.Гнездниковский переулок, д. 7. На презентации кинопроекта обязательным условием является защита его режиссером, автором сценария, продюсером, а также предполагаемыми актерами будущего фильма. Для защиты проектов фильмов-дебютантов желательно присутствие художественного руководителя проекта. На презентации обязательно наличие трейлера, в котором должны содержаться сведения о кинокомпании, концепция проекта, вышедшего на презентацию, прокатный потенциал будущего фильма, дримкастинг, при наличии – фотографии отбора натуры.

На презентацию проекта, включая демонстрацию видеоматериалов, отводится не более пяти минут. Еще три минуты – ответы на вопросы членов Экспертного совета.

Экспертным советом по игровым национальным фильмам режиссеров-дебютантов к защите 31 июля 2019 г. допущены следующие проекты «дебютных фильмов (первый полнометражный кинофильм режиссера)»:

№ Время защиты Наименование организации Название проекта 1 10-00 ООО ВЕГА ФИЛЬМ ВАЛЬТЕР 2 10-08 ООО «Парадокс Филмс» ХЛЕБ ЛЮБВИ 3 10-16 ООО Пролайн-медиа ПРИКОСНОВЕНИЕ 4 10-24 ООО «МЕТРАФИЛЬМС» СНЕГ ЛЕТИТ ВВЕРХ 5 10-32 ООО «Кинокомпания «СТВ» КРОШКА 6 10-40 ООО «План 9» ЯРОСТЬ 7 10-48 ООО «Студия «Кино-ПРОБА» МОРТИДО 8 10-56 ООО «Каро Продакшн» ШОУ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ 9 11-04 ООО «Олимп Инвест» ОДИН ГОД САШКИНОЙ ЖИЗНИ 10 11-12 ООО «Компания «Новые люди» ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА 11 11-20 ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» СМЕРТИ НЕТ 12 11-28 ООО «Студия Продюсерского Кино» РОВЕСНИКИ 13 11-36 ООО «Фабрика Арт Кино» ПРЯТКИ 14 11-44 ООО «КИНОКОМПАНИЯ СМЕНА» ПРАВДА 15 11-52 ООО «2Д Целлулоид» ЯРДЫ 16 12-00 ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» СОС 17 12-08 ООО «Чапула Бэй» ПЕРВЫЙ СНЕГ 18 12-06 ООО «Творческо-производственное объединение «РОК» ЗЕМУН 19 12-14 ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ» КТО УБИЛ БАБУШКУ? 20 12-22 ООО Документальный Дом «Первое Кино» ПОДЕЛЬНИКИ 21 12-30 ООО «Кинопрограмма XXI век» ЛОМКИЕ 22 12-38 ООО ТаББаК #ХОЧУВИГРУ 23 12-46 ООО «Новый век ПРО» ТАМ, ГДЕ ТЫ НУЖЕН 24 12-54 ООО КиноФирма С НОГ НА ГОЛОВУ 25 13-02 ООО «Искусство для людей» ДОЛГОЖДАННЫЙ ДРУГ 26 13-10 ООО «Инвада Фильм» ВЕТЕР 27 13-18 ООО «ДжемСтудия» ГОРКА 28 13-26 ООО Ол Медиа Компани НОЧНАЯ ПРОГУЛКА 29 13-34 ООО МИП «Продюсерский центр «СПбГИКиТ – Дебют» БРАТИЧКА 30 13-42 ООО Студия «ВСТРЕЧА» ТУМАН 31 13-50 ООО «ТРИФФИДЫ» ШКУРА 32 13-58 ООО «Мармот-фильм» ДУНАЙ 33 14-06 ООО «Киностудия Соль» НАКАНУНЕ 34 14-14 ООО «ХАЙП ФИЛЬМ» ОФЕЛИЯ 35 14-22 ООО «1147 ПРОДАКШНС» ЧУВСТВО ВИНЫ 36 14-30 ООО «Телесто-фильм» Я САМ! 37 14-38 ООО «ПАНАТЛАНТИК СТУДИО» СПОСОБ ЛЮБВИ 38 14-46 ООО «Кинокомпания №1» МЕДВЕДЬ 39 14-54 ООО «КАРГО» ЛИМИТ 40 15-02 ООО «Кинокомпания «СЕВЕР» ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ИНСТАГРАМ 41 15-10 ООО «КИНОСТУДИЯ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» БРАВЫЕ ПАРНИ 42 15-18 ООО МУВИСТАРТ ПРОВОДЫ 43 15-26 ООО «Грамани Фильм» ЭТИМ ЛЕТОМ



Экспертным советом по игровым национальным фильмам режиссёров-дебютантов к защите 31 июля 2019 г. допущены следующие проекты «дебютных фильмов режиссеров, получивших соответствующее профильное высшее образование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»:

№ Время защиты Наименование организации Название проекта 1 16-30 ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» ШИНЕД О’КОННОР 2 16-38 ООО «КИНОХРОНИКИ» ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 3 16-46 ООО «Силвер Вижен» БЫТЬ ПО-МОЕМУ 4 16-54 ООО Кинокомпания «Вектор» СЕМЕЙНЫЕ СЦЕНЫ 5 17-02 ООО «Киностудия Балтфильм» ИДЕАЛЬНЫЙ БРАТ 6 17-10 ООО «12 Кадр» СЪЕЗД 7 17-18 ООО «Веста продакшн» БЕГЛЕЦЫ 8 17-26 ООО «Студия авторского кино» ИМПЕРАТОР

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24.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ