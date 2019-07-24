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Питчинг для режиссеров-дебютантов в Минкультуры пройдет 31 июля

К очной защите допущен 51 проект

Министерство культуры обнародовало решение экспертных советов по допуску до очной защиты проектов кинофильмов от режиссеров-дебютантов. В этом году ведомство Владимира Мединского проведет сразу два конкурса на получение госсубсидий: в одном будут участвовать дебютанты, получившие профильное образование в госучреждениях, в другом − все остальные. В первую категорию отобрано 8 проектов, во вторую − 43 проекта.

Питчинги пройдут 31 июля. Открытое представление и защита будут проходить в Большом зале коллегии на 1-м этаже Минкультуры России по адресу: Москва, М.Гнездниковский переулок, д. 7. На презентации кинопроекта обязательным условием является защита его режиссером, автором сценария, продюсером, а также предполагаемыми актерами будущего фильма. Для защиты проектов фильмов-дебютантов желательно присутствие художественного руководителя проекта. На презентации обязательно наличие трейлера, в котором должны содержаться сведения о кинокомпании, концепция проекта, вышедшего на презентацию, прокатный потенциал будущего фильма, дримкастинг, при наличии – фотографии отбора натуры.

На презентацию проекта, включая демонстрацию видеоматериалов, отводится не более пяти минут. Еще три минуты – ответы на вопросы членов Экспертного совета.

Экспертным советом по игровым национальным фильмам режиссеров-дебютантов к защите 31 июля 2019 г. допущены следующие проекты «дебютных фильмов (первый полнометражный кинофильм режиссера)»:

Время

защиты

Наименование организации

Название проекта

1

10-00

ООО ВЕГА ФИЛЬМ

ВАЛЬТЕР

2

10-08

ООО «Парадокс Филмс»

ХЛЕБ ЛЮБВИ

3

10-16

ООО Пролайн-медиа

ПРИКОСНОВЕНИЕ

4

10-24

ООО «МЕТРАФИЛЬМС»

СНЕГ ЛЕТИТ ВВЕРХ

5

10-32

ООО «Кинокомпания «СТВ»

КРОШКА

6

10-40

ООО «План 9»

ЯРОСТЬ

7

10-48

ООО «Студия «Кино-ПРОБА»

МОРТИДО

8

10-56

ООО «Каро Продакшн»

ШОУ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

9

11-04

ООО «Олимп Инвест»

ОДИН ГОД САШКИНОЙ ЖИЗНИ

10

11-12

ООО «Компания «Новые люди»

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА

11

11-20

ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»

СМЕРТИ НЕТ

12

11-28

ООО «Студия Продюсерского Кино»

РОВЕСНИКИ

13

11-36

ООО «Фабрика Арт Кино»

ПРЯТКИ

14

11-44

ООО «КИНОКОМПАНИЯ СМЕНА»

ПРАВДА

15

11-52

ООО «2Д Целлулоид»

ЯРДЫ

16

12-00

ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»

СОС

17

12-08

ООО «Чапула Бэй»

ПЕРВЫЙ СНЕГ

18

12-06

ООО «Творческо-производственное объединение «РОК»

ЗЕМУН

19

12-14

ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ»

КТО УБИЛ БАБУШКУ?

20

12-22

ООО Документальный Дом «Первое Кино»

ПОДЕЛЬНИКИ

21

12-30

ООО «Кинопрограмма XXI век»

ЛОМКИЕ

22

12-38

ООО ТаББаК

#ХОЧУВИГРУ

23

12-46

ООО «Новый век ПРО»

ТАМ, ГДЕ ТЫ НУЖЕН

24

12-54

ООО КиноФирма

С НОГ НА ГОЛОВУ

25

13-02

ООО «Искусство для людей»

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДРУГ

26

13-10

ООО «Инвада Фильм»

ВЕТЕР

27

13-18

ООО «ДжемСтудия»

ГОРКА

28

13-26

ООО Ол Медиа Компани

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА

29

13-34

ООО МИП «Продюсерский центр «СПбГИКиТ – Дебют»

БРАТИЧКА

30

13-42

ООО Студия «ВСТРЕЧА»

ТУМАН

31

13-50

ООО «ТРИФФИДЫ»

ШКУРА

32

13-58

ООО «Мармот-фильм»

ДУНАЙ

33

14-06

ООО «Киностудия Соль»

НАКАНУНЕ

34

14-14

ООО «ХАЙП ФИЛЬМ»

ОФЕЛИЯ

35

14-22

ООО «1147 ПРОДАКШНС»

ЧУВСТВО ВИНЫ

36

14-30

ООО «Телесто-фильм»

Я САМ!

37

14-38

ООО «ПАНАТЛАНТИК СТУДИО»

СПОСОБ ЛЮБВИ

38

14-46

ООО «Кинокомпания №1»

МЕДВЕДЬ

39

14-54

ООО «КАРГО»

ЛИМИТ

40

15-02

ООО «Кинокомпания «СЕВЕР»

ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ИНСТАГРАМ

41

15-10

ООО «КИНОСТУДИЯ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»

БРАВЫЕ ПАРНИ

42

15-18

ООО МУВИСТАРТ

ПРОВОДЫ

43

15-26

ООО «Грамани Фильм»

ЭТИМ ЛЕТОМ


Экспертным советом по игровым национальным фильмам режиссёров-дебютантов к защите 31 июля 2019 г. допущены следующие проекты «дебютных фильмов режиссеров, получивших соответствующее профильное высшее образование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»:

Время

защиты

Наименование организации

Название проекта

1

16-30

ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»

ШИНЕД О’КОННОР

2

16-38

ООО «КИНОХРОНИКИ»

  ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!  

3

16-46

ООО «Силвер Вижен»

БЫТЬ ПО-МОЕМУ

4

16-54

ООО Кинокомпания «Вектор»

СЕМЕЙНЫЕ СЦЕНЫ

5

17-02

ООО «Киностудия Балтфильм»

ИДЕАЛЬНЫЙ БРАТ

6

17-10

ООО «12 Кадр»

СЪЕЗД

7

17-18

ООО «Веста продакшн»

БЕГЛЕЦЫ

8

17-26

ООО «Студия авторского кино»

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24.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

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