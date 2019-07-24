Питчинг для режиссеров-дебютантов в Минкультуры пройдет 31 июля

Министерство культуры обнародовало решение экспертных советов по допуску до очной защиты проектов кинофильмов от режиссеров-дебютантов. В этом году ведомство Владимира Мединского проведет сразу два конкурса на получение госсубсидий: в одном будут участвовать дебютанты, получившие профильное образование в госучреждениях, в другом − все остальные. В первую категорию отобрано 8 проектов, во вторую − 43 проекта.
Питчинги пройдут 31 июля. Открытое представление и защита будут проходить в Большом зале коллегии на 1-м этаже Минкультуры России по адресу: Москва, М.Гнездниковский переулок, д. 7. На презентации кинопроекта обязательным условием является защита его режиссером, автором сценария, продюсером, а также предполагаемыми актерами будущего фильма. Для защиты проектов фильмов-дебютантов желательно присутствие художественного руководителя проекта. На презентации обязательно наличие трейлера, в котором должны содержаться сведения о кинокомпании, концепция проекта, вышедшего на презентацию, прокатный потенциал будущего фильма, дримкастинг, при наличии – фотографии отбора натуры.
На презентацию проекта, включая демонстрацию видеоматериалов, отводится не более пяти минут. Еще три минуты – ответы на вопросы членов Экспертного совета.
Экспертным советом по игровым национальным фильмам режиссеров-дебютантов к защите 31 июля 2019 г. допущены следующие проекты «дебютных фильмов (первый полнометражный кинофильм режиссера)»:
|
№
|
Время
защиты
|
Наименование организации
|
Название проекта
|
1
|
10-00
|
ООО ВЕГА ФИЛЬМ
|
ВАЛЬТЕР
|
2
|
10-08
|
ООО «Парадокс Филмс»
|
ХЛЕБ ЛЮБВИ
|
3
|
10-16
|
ООО Пролайн-медиа
|
ПРИКОСНОВЕНИЕ
|
4
|
10-24
|
ООО «МЕТРАФИЛЬМС»
|
СНЕГ ЛЕТИТ ВВЕРХ
|
5
|
10-32
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
КРОШКА
|
6
|
10-40
|
ООО «План 9»
|
ЯРОСТЬ
|
7
|
10-48
|
ООО «Студия «Кино-ПРОБА»
|
МОРТИДО
|
8
|
10-56
|
ООО «Каро Продакшн»
|
ШОУ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
|
9
|
11-04
|
ООО «Олимп Инвест»
|
ОДИН ГОД САШКИНОЙ ЖИЗНИ
|
10
|
11-12
|
ООО «Компания «Новые люди»
|
ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА
|
11
|
11-20
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
|
СМЕРТИ НЕТ
|
12
|
11-28
|
ООО «Студия Продюсерского Кино»
|
РОВЕСНИКИ
|
13
|
11-36
|
ООО «Фабрика Арт Кино»
|
ПРЯТКИ
|
14
|
11-44
|
ООО «КИНОКОМПАНИЯ СМЕНА»
|
ПРАВДА
|
15
|
11-52
|
ООО «2Д Целлулоид»
|
ЯРДЫ
|
16
|
12-00
|
ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»
|
СОС
|
17
|
12-08
|
ООО «Чапула Бэй»
|
ПЕРВЫЙ СНЕГ
|
18
|
12-06
|
ООО «Творческо-производственное объединение «РОК»
|
ЗЕМУН
|
19
|
12-14
|
ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ»
|
КТО УБИЛ БАБУШКУ?
|
20
|
12-22
|
ООО Документальный Дом «Первое Кино»
|
ПОДЕЛЬНИКИ
|
21
|
12-30
|
ООО «Кинопрограмма XXI век»
|
ЛОМКИЕ
|
22
|
12-38
|
ООО ТаББаК
|
#ХОЧУВИГРУ
|
23
|
12-46
|
ООО «Новый век ПРО»
|
ТАМ, ГДЕ ТЫ НУЖЕН
|
24
|
12-54
|
ООО КиноФирма
|
С НОГ НА ГОЛОВУ
|
25
|
13-02
|
ООО «Искусство для людей»
|
ДОЛГОЖДАННЫЙ ДРУГ
|
26
|
13-10
|
ООО «Инвада Фильм»
|
ВЕТЕР
|
27
|
13-18
|
ООО «ДжемСтудия»
|
ГОРКА
|
28
|
13-26
|
ООО Ол Медиа Компани
|
НОЧНАЯ ПРОГУЛКА
|
29
|
13-34
|
ООО МИП «Продюсерский центр «СПбГИКиТ – Дебют»
|
БРАТИЧКА
|
30
|
13-42
|
ООО Студия «ВСТРЕЧА»
|
ТУМАН
|
31
|
13-50
|
ООО «ТРИФФИДЫ»
|
ШКУРА
|
32
|
13-58
|
ООО «Мармот-фильм»
|
ДУНАЙ
|
33
|
14-06
|
ООО «Киностудия Соль»
|
НАКАНУНЕ
|
34
|
14-14
|
ООО «ХАЙП ФИЛЬМ»
|
ОФЕЛИЯ
|
35
|
14-22
|
ООО «1147 ПРОДАКШНС»
|
ЧУВСТВО ВИНЫ
|
36
|
14-30
|
ООО «Телесто-фильм»
|
Я САМ!
|
37
|
14-38
|
ООО «ПАНАТЛАНТИК СТУДИО»
|
СПОСОБ ЛЮБВИ
|
38
|
14-46
|
ООО «Кинокомпания №1»
|
МЕДВЕДЬ
|
39
|
14-54
|
ООО «КАРГО»
|
ЛИМИТ
|
40
|
15-02
|
ООО «Кинокомпания «СЕВЕР»
|
ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ИНСТАГРАМ
|
41
|
15-10
|
ООО «КИНОСТУДИЯ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
|
БРАВЫЕ ПАРНИ
|
42
|
15-18
|
ООО МУВИСТАРТ
|
ПРОВОДЫ
|
43
|
15-26
|
ООО «Грамани Фильм»
|
ЭТИМ ЛЕТОМ
Экспертным советом по игровым национальным фильмам режиссёров-дебютантов к защите 31 июля 2019 г. допущены следующие проекты «дебютных фильмов режиссеров, получивших соответствующее профильное высшее образование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»:
|
№
|
Время
защиты
|
Наименование организации
|
Название проекта
|
1
|
16-30
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
|
ШИНЕД О’КОННОР
|
2
|
16-38
|
ООО «КИНОХРОНИКИ»
|
ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!
|
3
|
16-46
|
ООО «Силвер Вижен»
|
БЫТЬ ПО-МОЕМУ
|
4
|
16-54
|
ООО Кинокомпания «Вектор»
|
СЕМЕЙНЫЕ СЦЕНЫ
|
5
|
17-02
|
ООО «Киностудия Балтфильм»
|
ИДЕАЛЬНЫЙ БРАТ
|
6
|
17-10
|
ООО «12 Кадр»
|
СЪЕЗД
|
7
|
17-18
|
ООО «Веста продакшн»
|
БЕГЛЕЦЫ
|
8
|
17-26
|
ООО «Студия авторского кино»
|
ИМПЕРАТОР
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24.07.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Министерство культуры РФ
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