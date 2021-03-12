Минкультуры выделит деньги на российские кинопремии

Министерство культуры объявило прием заявок от организаций кинематографии (кроме некоммерческих организаций), претендующих на получение субсидий из федерального бюджета на финансирование проведения кинопремий в 2021 году. Ведомство готово поддержать сразу несколько наград.

В частности, организаторам Национальной кинематографической премии «Ника» в Министерстве готовы выделить до 4 млн рублей. Субсидия на проведение Премии в области операторского искусства «Белый квадрат» составит 3 млн рублей. Организаторы Национальной анимационной премии «Икар» могут рассчитывать на сумму до 2 млн рублей. Столько же могут получить на проведение Открытой национальной кинопремии российской прессы в Республике Крым («Резонанс»). И, наконец, на проведение Премии в области сценарного мастерства («Слово») могут выделить до 1 млн рублей.

С условиями получения субсидии и перечнем документов для подачи заявок на нее можно ознакомиться на сайте министерства. Заявки принимаются с 11 марта по 9 апреля.

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12.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ