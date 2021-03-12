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Минкультуры выделит деньги на российские кинопремии

Ведомство готово выделить средства на поддержку профессиональных наград отрасли

Министерство культуры объявило прием заявок от организаций кинематографии (кроме некоммерческих организаций), претендующих на получение субсидий из федерального бюджета на финансирование проведения кинопремий в 2021 году. Ведомство готово поддержать сразу несколько наград.

В частности, организаторам Национальной кинематографической премии «Ника» в Министерстве готовы выделить до 4 млн рублей. Субсидия на проведение Премии в области операторского искусства «Белый квадрат» составит 3 млн рублей. Организаторы Национальной анимационной премии «Икар» могут рассчитывать на сумму до 2 млн рублей. Столько же могут получить на проведение Открытой национальной кинопремии российской прессы в Республике Крым («Резонанс»). И, наконец, на проведение Премии в области сценарного мастерства («Слово») могут выделить до 1 млн рублей.

С условиями получения субсидии и перечнем документов для подачи заявок на нее можно ознакомиться на сайте министерства. Заявки принимаются с 11 марта по 9 апреля.

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12.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

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