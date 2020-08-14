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Минкультуры продлило прием заявок на поддержку фильмов в кинопрокате

Максимальная сумма субсидии каждого проекта − 10 млн рублей

Министерство культуры сообщило о том, что продлевает сроки приема заявок от организаций кинематографии (кроме некоммерческих организаций), желающих оформить субсидию из федерального бюджета на финансовое обеспечение затрат на прокат. Отбор был открыт 22 июня и должен был закончится 14 августа. Однако теперь прием заявок продлен до 21 августа включительно (до 15:00).

Максимальная сумма субсидии на каждый проект − 10 млн рублей. На финансовую поддержку проката могут претендовать полнометражные игровые и анимационные фильмы, имеющие в 2020 году статус национальных, и созданных при поддержке Министерства культуры.

Заявки принимаются в письменной форме на бумаге. Участники подают заявку в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержание до вскрытия. На таком конверте необходимо указывать название организации кинематографии, почтовый адрес и цель предоставления субсидии. Прием и регистрация заявок Департаментом кинематографии проходит в здании Минкультуры России в Москве. 

Подробнее о комплектости заявок и правилах их подачи можно узнать на сайте Министерства культуры.   

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14.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

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