Минкультуры открыло прием заявок на поддержку производства проектов

Министерство культуры начало прием заявок от организаций кинематографии, желающих получить федеральные субсидии на производство полнометражных игровых кинофильмов и мультфильмовв 2020 году. В обоих случаях претендующие на господдержку проекты не должны быть дебютными.
В категории игрового кино к рассмотрению принимаются проекты авторских и экспериментальных фильмов, в том числе претендующих на звание социально-значимых. Ведомство ждет заявок от драм, «отображающих конфликт между религиозным и научным подходом к изучению природы и человека», а также от спортивных психологических драм.
В анимационном кино ожидаются заявки на короткометражные детские фильмы, в том числе циклы и сериалы. В частности, «развлекательно-познавательный сериал на тему развития эмоционального интеллекта у дошкольников в жанре сказочного приключения».
Документы и материалы, представленные организациями кинематографии, претендующими на получение субсидий, не рецензируются и не возвращаются. Во избежание аффилированности и сговора сотрудникам Департамента кинематографии Минкультуры запрещается просматривать содержимое конвертов сдаваемых творческих проектов.
Департамент кинематографии проводит прием представленных организацией кинематографии комплекта документов и материалов в рабочие дни строго с 10.00 до 17.00. Проекты принимаются по 10 августа 2020 года, включительно.
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29.07.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Министерство культуры РФ
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