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Минкультуры разрешило переносить сроки производства фильмов с господдержкой

Департамент кинематографии проинформировал кинематографистов об условиях послабления правил

Министерство культуры принимает комплекс мер, направленных на снижение негативных последствий для производителей национальных фильмов, временно приостановивших работу над проектами в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает сайт ведомства. Организации кинематографии, заключившие с Минкультуры России соглашения о предоставлении субсидии на производство, имеют возможность обратиться в Департамент кинематографии с просьбой об однократном продлении сроков производства при задержке по независящим от них причинам.

«Вопросы переноса сроков производства и сдачи фильмов будут решены с каждой кинокомпанией в индивидуальном порядке после отмены ограничительных санитарно-эпидемиологических мер, – прокомментировала ситуацию Министр культуры РФ Ольга Любимова. − Штрафные санкции к таким компаниям применяться не будут. В настоящий момент кинокомпаниям направлены разъяснительные письма о порядке переноса сроков производства».

Напомним, что 26 марта возможность внесения изменений кинокомпаниями в календарно-постановочные планы обсуждалась в ходе встречи Министра культуры с представителями киноотрасли.

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03.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

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