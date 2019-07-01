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Киностудию Минобороны откроют в подмосковной Кубинке

В парке «Патриот»

В марте 2019 года стало известно о намерении Министерства обороны организовать собственную киностудию для съемок патриотического кино. О том, насколько ведомство продвинулось в этом направлении, глава ведомства Сергей Шойгу рассказал в интервью телеканалу «Звезда». 

Стало известно, что киностудия появится на территории подмосковного парка «Патриот» в Кубинке, однако кое-какие площади обещаны ей и в самой Москве. «Мы все-таки хотим делать дело. Поэтому мы его начали делать, и мы будем делать кино», − сказал Шойгу.

При этом Шойгу посетовал, что ведомство уже получает отдельные заявки на проекты, но чаще всего эти сценарии касаются прошлых времен, а не последних событий. Министру же хотелось бы, чтобы студия делала кино «про сегодняшних героев, про тех, кто сегодня противостоит... огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм». Шойгу отметил, что «агитация» и «призывы» не будут основной целью проектов студии. Приоритетными министр обороны назвал проекты, основывающиеся на реальных событиях.

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01.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Телеканал «Звезда»

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