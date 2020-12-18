Международные рынки контента MIPTV и MIPCOM объявили планы на 2021 год

Компания Reed MIDEM, организатор крупнейших выставок аудиовизуального контента, анонсировала планы на 2021 год для своих флагманских международных рынков MIPTV и MIPCOM.



58-й телевизионный рынок MIPTV, а также специальные программы MIPDoc и MIPFormats, пройдут полностью в онлайн-формате с 12 по 16 апреля 2021 года. Платформа рынка MIPTV, который в 2020 году стал первым индустриальным мероприятием, сменившим привычный формат на цифровой, предложит усовершенствованные инструменты для проведения деловых встреч один на один. Подробности работы платформы и ее новые функции будут объявлены в ближайшие недели.

Решение провести MIPTV онлайн связано с неопределенной эпидемиологической ситуацией. Однако, если к началу 2021 года условия значительно улучшатся, Reed MIDEM рассмотрит возможность гибридного мероприятия в Каннах, в дополнение к цифровому MIPTV. 4-й международный фестиваль сериалов CANNESERIES пройдет во Дворце фестивалей в Каннах с 9 по 14 апреля 2021 года.

37-й международный рынок развлекательного контента MIPCOM, который состоится в Каннах с 11 по 14 октября 2021 года во Дворце фестивалей, а также рынок детского контента MIPJunior, который пройдет с 9 по 10 октября, станут первым очным международным мероприятием для телеиндустрии с 2019 года. Программа MIPCOM и часть переговоров также пройдут онлайн на цифровой платформе рынка.

«Ивент-индустрия, как и кинотеатры, оказалась среди наиболее пострадавших во время пандемии секторов, − пояснила Александра Модестова, генеральный директор компании «Экспоконтент» (официальный представитель MIPTV и MIPCOM в России, Украине и странах СНГ). − Организаторы и участники мероприятий довольно быстро и успешно адаптировались к цифровизации бизнес-процессов, но «живая» часть рынков по-прежнему необходима мировому медиа сообществу − чтобы ощущать себя частью этого сообщества, обмениваться опытом и по максимуму использовать спонтанные знакомства и возможности, которые могут ждать тебя за углом или в очереди за кофе на таком мероприятии. Возвращение к такому формату уже весной − слишком оптимистичный сценарий, поэтому проведение очного события планируется на осень».

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18.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент