Российские компании представили проекты на рынке контента MIPCancun

Российские компании покажут свои новые проекты в Латинской Америке. На крупнейшем рынке MIPCancun, открывшемся в Мексике, Россия представляет все сегменты телевизионного рынка – оригинальную анимацию, драматические и документальные сериалы и новостной контент.

MIPCancun – деловая площадка, ориентированная на работу с индустрией Латинской Америки и испаноговорящего сегмента США. Рынок, организованный крупнейшей французской компанией Reed Midem, пройдет в шестой раз и соберет 200 закупщиков из США, Бразилии, Аргентины, Боливии, Чили, Мексики, Эквадора, Перу, Уругвая, Венесуэлы. В 2019 в Канкуне ожидается 1000 участников, среди которых и российская делегация.

«Российские проекты уже добились успеха на Латиноамериканском рынке, – комментирует Александра Модестова, генеральный директор компании «Экспоконтент», официального представителя Reed Midem в России. − Например, хоррор НЕВЕСТА собрал здесь рекордный бокс-офис, с огромным успехом прошел фильм ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ. Компании, представляющие свой контент в этом году, далеко не новички – канал RT вещает в регионе уже 10 лет, здесь смотрят масштабные исторические драмы от ВГТРК, любят российскую анимацию. Сейчас для этих игроков – время укреплять свой бренд, расширять присутствие в регионе. Тем не менее, этот рынок с потенциальной аудиторией в 600 млн человек еще мало нами освоен. Кроме того, значительная часть мероприятия посвящена совместному производству с латиноамериканскими продюсерами – это возможности, которые необходимо использовать, учитывая появление выгодных условий для съемок в России. Поэтому надеемся, что российская делегация на MIPCancun, собирающем всю испаноязычную индустрию в одном месте, будет расширяться».

«Совтелеэкспорт», официальный дистрибьютор контента ВГТРК, представит латиноамериканским закупщикам каталог проектов холдинга. Флагманский проект в этом году – масштабная историческая драма, продолжение киносаги о судьбе величайшей императрицы российского престола «Екатерина. Самозванцы». Крупнейшие медиакомпании и дистрибьюторы из 104 стран мира приобрели права на первые два сезона проекта, сериал переведен на 20 языков. Компания также представляет телесериалы «Екатерина», «Годунов» и «Анна Каренина», дублированные на испанский язык. Также с испанским дубляжом будут впервые представлены анимационные проекты – «Гора самоцветов» и «Поросенок».

Костюмные драмы пользуются большой популярностью в Латинской Америке. Раннее на территории Мексики, Чили, Колумбии, Бразилии и на испаноязычные территории США были проданы сериалы «Екатерина», «Екатерина. Взлет», «Анна Каренина», «Бесы», «София Палеолог» для трансляции онлайн и на крупнейших телеканалах региона. Постоянные партнеры «Совтелеэкспорта» в Латинской Америке – общественная телевизионная компания Television Metropolitana S.A de C.V. (Мексика), государственный канал Senal Columbia (Колумбия), компания Ocean New Media LLC (США, испаноязычные территории).

Группа компаний «Рики» представит как уже известные на латиноамериканском рынке сериалы, такие как «Малышарики», «Тима Тома», так и новые проекты: «Клуб Вопросики», «Бодо Бородо», «Небесная мастерская», «ЛириТая» и «Камелеоны».

«Для нас очень важен латиноамериканский рынок, как испано-, так и португало-говорящие территории, – комментирует Диана Юринова, заместитель генерального продюсера по международному развитию. – «Малышарики» уже транслируются на канале Gloobinho в Бразилии, и скоро на этом же канале появится наш сериал «Тима Тома». Сериал «Пинкод» выходит на ТВ каналах Чили, Мексики и Перу. «Малышарики» уже доступны на SVOD платформе «Noggin», принадлежащей компании Viacom, во всем латиноамериканском регионе, – комментирует Диана Юринова, заместитель генерального продюсера по международному развитию. – Мы планируем увеличение присутствия наших сериалов в Латинской Америке в ближайшее время, а также будем вести переговоры с производителями лицензионной продукции о запуске лицензионной программы в регионе».

Продюсерская компания «Аэроплан» представляет новый анимационный сериал «Кработы» – спин-офф проекта «Фиксики», который уже имеет хороший опыт взаимодействия с рынком Латинской Америки. Первый полнометражный фильм ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ вошел в ТОР-10 лучших российских фильмов по итогам международного проката в 2018 году – он был показан в 18 зарубежных странах, при этом почти половину его международного бокс-офиса в 1,2 млн долларов США обеспечила именно Латинская Америка: Мексика, Перу, Чили, Боливия и Эквадор. На тот момент такая широкая география проката в Латинской Америке была беспрецедентна для российской анимационной картины, а в Мексике картина находилась в прокате больше 8 недель. На международном рынке кинофраншизу «Фиксики» представляет компания «Централ Партнершип». Права на первые два сезона анимационного телесериала «Фиксики» c апреля 2018 года также проданы на канал Fox/Nat Geo в Латинскую Америку, страны Карибского бассейна и Бразилию.

Новый комедийный сериал «Кработы» адресован подросткам 8-12 лет и рассказывает о приключениях подростков Марфы и Гордея. Проект находится в разработке, и компания «Аэроплан» на выставке ищет партнеров по совместному производству сериала.

Студия «Паровоз» представляет мультсериалы «Космопорт», «Чик-Чирикино» и «Кошка Бяка и Хороший Мальчик». «MIPCancun − один из ключевых рынков контента, в том числе анимационного, и для нас это отличная возможность пообщаться с латиноамериканскими партнерами, – говорит генеральный директор анимационной студии «Паровоз» Антон Сметанкин. − Одна из приоритетных целей студии на данный момент − поиск партнеров для совместного производства».

Помимо традиционных выступлений от топ-менеджеров крупнейших компаний региона (Movistar, Turner Latin America, History Latin America), скринингов и сессий для общения по ко-продукции, в этом году на рынке впервые пройдет питчинг телевизионных форматов.

Мероприятие продлится до 22 ноября.

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21.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент