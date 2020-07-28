Российский контент будет представлен на азиатском кинорынке MIP China

28 июля стартовал международный рынок телевизионного контента MIP China Online 2020, организованный компанией Reed Midem с целью налаживания долгосрочных деловых отношений между китайскими и международными компаниями. Впервые форум прошел в 2017, а в этом году состоится в онлайн-формате: на протяжении четырех дней, с 28 по 31 июля, дистрибьюторы будут обсуждать продажу готовых проектов и форматов, лицензирование, совместное развитие и производство контента с продюсерами и байерами ведущих азиатских и международных ТВ-каналов и платформ.

Традиционный формат встреч один на один и заранее составленное расписание переговоров в этом году воплотятся в жизнь благодаря специальной matchmaking-базе данных и онлайн-встречам в ZOOM: перед началом работы каждый зарегистрированный участник получил график переговоров с потенциальными партнерами согласно своему профилю и деловым интересам. Всего в течение четырех дней работы рынка пройдет почти 2 тысячи переговоров между дистрибьюторами и байерами, каждый из которых получил возможность провести до 24 встреч длительностью 25 минут. Переговоры будут ежедневно проходить на протяжении 3-х часового промежутка, оптимального для всех часовых поясов, таким образом участники со всего мира смогут работать в комфортное рабочее время.

Среди байеров на рынке будут представители 75 азиатских и международных компаний из 18 стран, таких как iQiYi, Tencent Video, ANTV, Mango TV, KBS Media, FUJI Television Network, Huawei, Nippon TV и многие другие.

Россию на MIP China Online представят 7 крупнейших игроков телевизионного рынка: свои проекты покажут кинокомпания «Централ Партнершип», телекомпания НТВ, студия Yellow, Black and White, Russian World Vision, а также анимационные студии ГК «Рики», «Союзмультфильм» и студия Wizart.

«Интерес ключевых российских компаний к телевизионному рынку MIP China Online доказывает новую тенденцию в индустрии: из-за пандемии и ее последствий дистрибьюторы ищут зрителя для своего контента на международных онлайн-платформах и телевидении, − комментирует Александра Модестова, генеральный директор компании «Экспоконтент». − Мероприятие, которое проходит уже в четвертый раз, в этом году стало одной из немногих возможностей для встречи контента с мировыми рынками. Мгновенная адаптация к современным реалиям и международная экспертиза компании Reed Midem, организатора рынка, дала индустрии шанс продолжать свою работу несмотря на сложные для нее времена и находить своего зрителя по всему миру».

Телекомпания НТВ представит международным продюсерам свои топовые проекты, в числе исторический сериал «Безсоновъ», детективы «Герой по вызову» и «Рикошет», онлайн премьера которого состоялась в рамках MIPTV Drama Buyers Summit, где сериал стал единственным российским проектом. НТВ также представит свой популярный телевизионный формат «Секрет на миллион», права на который в 2020 году приобрел азербайджанский канал ARB TV, а в 2021 году шоу будет адаптировано уже в трех странах. Обзор других ключевых проектов телекомпании участники рынка увидят в презентации компании, которая будет доступна не только на английском, но и китайском языке.

Студия Yellow, Black and White и видеосервис START покажут в рамках MIP China Online сериалы «Шерлок в России», «Хороший человек», «Надежда», а компания All Media представит новые комедии «Нагиев на карантине» и «Любовь в нерабочие недели» о жизни в режиме самоизоляции.

Russian World Vision представит спортивную драму ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН, новый фильм Анны Меликян ФЕЯ, премьера которого состоялась онлайн в период самоизоляции, драму Юрия Быкова СТОРОЖ. Среди проектов компании также еще не вышедшие в прокат в России военная картина КРАСНЫЙ ПРИЗРАК, фильм Сарика Андреасяна о русских эмигрантах ГУДБАЙ, АМЕРИКА, фильм ужасов АТАКАН. КРОВАВАЯ ЛЕГЕНДА. Компания также планирует обсудить с международными байерами и другие новые фильмы: драму БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК, приключенческую комедию СМОТРИ, КАК Я, приключения/триллер AD LIBITUM, семейную мелодраму СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ и комедию БЕЗУМНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

В пакете ГК «Рики» − полнометражные анимационные фильмы СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО, СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ и СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ об известных героях, которые уже покорили международную аудиторию, а также комедийный мультсериал «ДиноСити» образовательный анимационный проект «Бодо Бородо».



«Союзмультфильм» в рамках работы MIP China Online представит проекты «Зебра в клеточку», музыкальный мультсериал о приключениях необычной зебры, новинку «Тайны Медовой долины» − детективный анимационный сериал, созданный при участии писательницы Дарьи Донцовой, мультсериал «Приключения Пети и Волка», а также «Енотки» и хит всех времен «Ну, погоди!».

Среди проектов компании Wizart − продолжения известной франшизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ и телесериал «Снежная королева: хранители чудес», а также ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ и УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ от студии «Мельница». Во время рынка студия планирует закрыть ряд азиатских территорий.

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28.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент