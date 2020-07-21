«Мираж синема» отправляет на реконструкцию первый кинотеатр своей сети

Самый первый кинотеатр в киносети «Мираж Синема», находящийся на Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге, не откроется после разрешения на возобновление кинопоказов. Компания приняла решение отправить площадку на реконструкцию. У данного кинотеатра богатая история: он был открыт в 1913 году и стал вторым кинотеатром в Санкт-Петербурге, а в 2001 году стал первым кинотеатром сети «Мираж Синема».

Ранее руководство компании не решалось закрыть площадку из-за уже сформировавшегося количества постоянных зрителей. Теперь на месте четырехзальника появится семизальный флагман с современным дизайном, новейшим кинопроекционным оборудованием, иммерсивным звуком и новыми экранами в кинозалах. Над дизайном проекта работает команда одной из лучших студий интерьерной архитектуры «DA Bureau». На территории кинотеатра расположится ресторан японской кухни в стиле фьюжн. В зоне консешн, помимо снеков и стритфуда, гостей ждет большой ассортимент крафтового пива.

«Кинотеатр давно нуждается в существенных изменениях. Речь не о косметическом вмешательстве, а о полноценной реконструкции, требующей полного закрытия на несколько месяцев, − сообщает Олег Ивонинский, совладелец сети кинотеатров «Мираж Синема». − Как только вышел указ о прекращении кинопоказов, мы решили не терять время вынужденного простоя и приступили к работам».

Четыре из семи кинозалов станут залами категории VIP: они будут иметь возможность вызвать официанта и осуществить заказ еды и напитков как из барной зоны, так и из специально разработанного меню европейско-итальянской кухни. Впервые в Санкт-Петербурге первые ряды кинозалов будут оснащены комфортабельными лежаками, что сгладит все неудобства просмотра фильма с первых рядов. Диваны же будут иметь возможность трансформироваться под удобное положение.

Несмотря на позиционирование площадки как премиум-кинотеатра, цены на билеты останутся прежними как для обычных сеансов, так и для сеансов в VIP-залах. Открытие кинотеатра запланировано на декабрь 2020 года, что станет отличным подарком к Новому году для постоянных и новых зрителей.

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21.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Мираж Синема