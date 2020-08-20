«Мираж Синема» закроет один из мультиплексов из-за неприемлемых арендных условий

Сеть кинотеатров «Мираж Синема» планирует закрыть один из своих мультиплексов в Санкт-Петербурге и начала подготовку к демонтажу оборудования. Компания намерена завершить отношения с ТРК «Ульянка», из-за непосильной для бизнеса арендной платы.

В сети обращают внимание, что из-за коронавирусной пандемии поток зрителей в кинотеатры в России и в мире сократился в среднем в 7-10 раз, и безубыточная работа стала возможна только при условии снижения затрат на аренду площадей в торговых комплексах. В отличие от большинства арендодателей, ТРК «Ульянка» не смогла предоставить «Мираж Синема» приемлемые условия для возобновления и продолжения коммерческой деятельности.

«Это вынужденная мера, на которую нам пришлось пойти, − сообщает Кристина Кандакова, руководитель департамента управления кинокомплексами «Мираж Синема». – Сейчас по докризисным условиям невозможно работать даже в ноль. Мы очень любим эту площадку и наших постоянных гостей. Здесь было прекрасное оборудование, кинокомплекс адаптирован для посещения кино людьми с ограниченными возможностями; недавно обновили интерьер. Но на прежних условиях продолжать работу просто не можем. Подавляющее большинство наших арендодателей − торговых комплексов по всей России пошли нам навстречу по условиям аренды, и мы уже открылись для посетителей в Москве, Петрозаводске, Смоленске, Великом Новгороде, Пскове. Готовимся к открытию в Мурманске, в Башкирии и Архангельске. Очень ждем точной даты открытия кинотеатров в Петербурге».

Ранее сообщалось, что после получения разрешения на возобновление работы в Санкт-Петербурге не откроет свои двери еще один кинотеатр «Мираж Синема». Речь идет о мультиплексе, расположенном на Большом проспекте Петроградской стороны. Однако в данном случае причиной станет масштабная реконструкция площадки. Обновленный мультиплекс на Большом проспекте запланирован к открытию в декабре 2020 года.

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20.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Мираж Синема