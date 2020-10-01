Наталья Мокрицкая будет руководить «Московским кино»

Наталья Мокрицкая стала новым руководителем ГБУК «Московское кино», управляющим столичной сетью кинотеатров под брендом «Москино». Ранее сетью руководила Светлана Максимченко, которая месяц назад ушла из компании, чтобы возглавить Департамент кинематографии Министерства культуры. О назначении объявили на пресс-конференции, в которой также приняли участие руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и продюсер Сергей Сельянов.

«У нас небольшая сеть, дюжина кинотеатров, и всего за несколько лет из непонятного набора кинотеатров нам удалось превратить сеть в серьезный ресурсно, − рассказал Александр Кибовский. − Она приобрела свою аудиторию, свое звучание и облик. Наталья Мокрицкая согласилась продолжить то движение, которые было задано». Кибовский также отметил, что приоритетным для «Москино» останется упор на оригинальное репертуарное наполнение, киноманские акции и фестивальные показы.

«Для меня огромная честь стать часть такой структуры. Своей миссией я вижу поддержание и расширение сети «Москино», мне бы хотелось, чтобы этих кинотеатров стало еще больше, − сказала Наталья Мокрицкая. − Как киновед в кинотеатрах я буду заниматься и содержательной повесткой, она если и будет меняться, то в сторону кинообразования. Еще одной своей миссией я вижу работу с отраслью. Это работа по кинокомиссии и с премией мэра Москвы. Мне хочется, чтобы Москва стала настоящей кинопроизводственной столицей мира».

Наталья Мокрицкая также станет председателем Московской кинокомиссии, так как «Москино» фактически является городским оператором по взаимодействию с кинематографистами. Вскоре организация также будет заниматься и проектом «Киногород» − рядом натурных площадок и павильонов для съемок, которые строятся сейчас в Новой Москве.

Мокрицкая − известный кинопродюсер, на счету которого такие проекты, как ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ и ЮРЬЕВ ДЕНЬ Кирилла Серебренникова, КЛАСС КОРРЕКЦИИ, ЗООЛОГИЯ и ПОДБРОСЫ Ивана Твердовского, БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ и ЧЕРНОВИК Сергея Мокрицкого и многие другие. В ноябре в прокат выходит еще один проект Мокрицкой − лента Семена Серзина ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА, отмеченная призом «Кинотавра 2020», а в разработке находится амбициозный исторический проект ПЕРВЫЙ ОСКАР, получивший финансовую поддержку Фонда кино.

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01.10.2020 Автор: Артур Чачелов