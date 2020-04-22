Александр Молочников снял веб-сериал для «КиноПоиск HD»

В онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» состоится премьера комедийного веб-сериала «Беезумие». Режиссером проекта стал Александр Молочников (МИФЫ), сценаристом выступил Александр Матвеев («Слуга народа») вместе с соавторами из творческого объединения Headlights, а автором идеи и креативным продюсером − Александра Ремизова («Триггер»).

По сюжету, модный московский режиссер (Александр Молочников) горит желанием поставить новый спектакль. Но, как назло, все заперты по домам, а сам он застрял где-то за границей. Вместе с известными артистами (Стычкин, Верник, Асмус, Матвеев, Тарасова) ему приходится репетировать удаленно. Правда, не все идет по плану, потому что отношения, секс и родители теперь тоже онлайн. Да и сам спектакль добавляет безумия, ведь в главной роли − настоящая овца...

«Этот сериал об артистах, которые привыкли работать без выходных, всегда быть в центре внимания, а теперь вынуждены сидеть дома, − говорит Александр Молочников. − Одиночество сводит их с ума: они становятся в буквальном смысле безумными и жаждут работать − репетировать, выплескивать актерскую энергию и получать обратную реакцию в виде «лайков» и комментариев о том, как они прекрасны. Главные герои нашего сериала − известные актеры, и было бы глупо звать на их роль кого-то другого. Но скажем прямо: не все участники нашего «Беезумия» так же обезумели. Они играют не столько самих себя, сколько свою пародию».

Сериал «Беезумие» состоит из 8 эпизодов по 15−20 минут. Новые серии будут выходить каждую неделю только на «КиноПоиск HD». Первая серия уже доступна в онлайн-кинотеатре.

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22.04.2020 Автор: Артур Чачелов