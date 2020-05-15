Новости


Российский мультсериал «Монсики» появится в Китае

Проект выйдет в Поднебесной 20 мая

Международное лицензионное агентство brand4rent совместно с киностудией «Союзмультфильм» объявили о заключении контракта с Beijing Joy Culture Media  Co., Ltd. С 20 мая эта компания запустит на китайском рынке первый сезон мультсериала «Монсики» производства студии «Рики».

«Российская анимация традиционно пользуется успехом на азиатском рынке: наши партнеры проявляют интерес, как к классической отечественной мультипликации, так и к новым проектам, − отмечает руководитель управления коммерческой деятельности киностудии «Союзмультфильм» Владимир Чибисов. − Ранее в 2019 году Beijing Joy Culture Media также приобрели права на дистрибуцию 83 авторских картин «Союзмультфильма». Сотрудничество по проекту «Монсики» − качественно новый шаг в развитии партнерских взаимоотношений, который закрепит успех новых российских проектов у китайского зрителя».

«Монсики» − быстрорастущий проект для детей старшего дошкольного возраста, который был очень тепло воспринят российской аудиторией. Мультфильм в игровой форме учит детей распознавать эмоции, и переключаться с негативных состояний на позитивные. Проектначал выходить на международные рынки с прошлого года.

«Помимо заключения контракта с Beijing Joy Culture Media, компания также ведет переговоры о дистрибуции «Монсиков» в ряде европейских стран, − говорит Денис Кулаков, генеральный директор лицензионного агентства brand4rent. − Я уверен, что у проекта большой потенциал, так как тема развития EQ очень актуальна и является трендом во всем мире».
 
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен  

15.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент

Самое читаемое

Регион начал поэтапное снятие ограничительных мер, связанных с эпидемией

Смоленская область разрешила работу кинотеатров

Подробнее
На неплатежи крупнейших игроков рынка жалуется и «Централ Партнершип»

Продюсеры «Льда» и «Вторжения» рассказали, сколько киносети задолжали им за прокат

Подробнее
Но далеко не всем

Кинотеатрам Ленобласти разрешили начать работу с 12 мая

Подробнее
Это первый шаг к возвращению отрасли к работе в новых условиях

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для организации киносъемок

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 