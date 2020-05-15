Российский мультсериал «Монсики» появится в Китае

Международное лицензионное агентство brand4rent совместно с киностудией «Союзмультфильм» объявили о заключении контракта с Beijing Joy Culture Media Co., Ltd. С 20 мая эта компания запустит на китайском рынке первый сезон мультсериала «Монсики» производства студии «Рики».

«Российская анимация традиционно пользуется успехом на азиатском рынке: наши партнеры проявляют интерес, как к классической отечественной мультипликации, так и к новым проектам, − отмечает руководитель управления коммерческой деятельности киностудии «Союзмультфильм» Владимир Чибисов. − Ранее в 2019 году Beijing Joy Culture Media также приобрели права на дистрибуцию 83 авторских картин «Союзмультфильма». Сотрудничество по проекту «Монсики» − качественно новый шаг в развитии партнерских взаимоотношений, который закрепит успех новых российских проектов у китайского зрителя».

«Монсики» − быстрорастущий проект для детей старшего дошкольного возраста, который был очень тепло воспринят российской аудиторией. Мультфильм в игровой форме учит детей распознавать эмоции, и переключаться с негативных состояний на позитивные. Проектначал выходить на международные рынки с прошлого года.

«Помимо заключения контракта с Beijing Joy Culture Media, компания также ведет переговоры о дистрибуции «Монсиков» в ряде европейских стран, − говорит Денис Кулаков, генеральный директор лицензионного агентства brand4rent. − Я уверен, что у проекта большой потенциал, так как тема развития EQ очень актуальна и является трендом во всем мире».



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15.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент