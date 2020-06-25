Мультсериал «Монсики» покажут в Европе

Лицензионное агентство brand4rent, дистрибьютор мультсериала «Монсики», объявило о заключении контракта на распространение анимационного сериала с Arait Multimedia. Европейская компания будет эксклюзивно представлять мультсериал на территориях Франции, Италии, Испании, Германии, Португалии, Польши и Финляндии.

«Монсики» − новый быстрорастущий проект с большим потенциалом и амбициями. Мультфильм помогает в развитии детского эмоционального интеллекта: в игровой форме учит детей распознавать эмоции и переключаться с негативных состояний на позитивные.

«Мы очень рады заключить контракт по проекту «Монсики» с агентством brand4rent. Наши общие опыт и знания помогут максимально эффективно поработать с проектом, − отметил Айтор Гарсия Мерино, генеральный директор Arait Multimedia.

13 июня мультсериал дебютировал на платформа Kidoodle.TV в версии для англоязычных рынков. Kidoodle.TV − одна из крупнейших зарубежных стриминговых платформ для детей до 12 лет. Она показывает 26 серий первого сезона мультсериала.

«Платформа Kidoodle.TV поддерживает развлекательные проекты, несущие пользу для детей и одобряемые родителями. Мы очень рады нашему сотрудничеству, − говорит Денис Кулаков, генеральный директор лицензионного агентства brand4rent.

«Дети растут и испытывают различные эмоции, которые иногда трудно понять. Такие проекты, как «Монсики», демонстрируют здоровый и образовательный подход к детскому развитию и помогают родителям и детям найти общий язык в любых ситуациях», − отмечает Бренда Биснер, медиадиректор Kidoodle.TV.

Платформа Kidoodle.TV доступна более чем в 140 странах. Это то место, где родители могут быть уверены, что их дети смотрят качественный и безопасный контент, который проходит строгий отбор.

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25.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент