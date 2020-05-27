More.tv анонсировал заключение двух новых сделок с мировыми дистрибьюторами контента

Видеосервис «Национальной Медиа Группы» more.tv вскоре объявит о заключении двух эксклюзивных сделок с крупными мировыми поставщиками видеоконтента. Об этом рассказал генеральный директор сериса Денис Горшков, вступая на онлайн-конференции «Цифровые медиа и сервисы 202Х», который провела компания «Мидэкспо» − организатор не состоявшейся из-за пандемии коронавируса выставки-форума CSTB.Telecom&Media. Горшков не уточнил, о каких компаниях идет речь.

Напомним, что несколько недель назад more.tv заявил о заключении большой сделки с ViacomCBS Global Distribution Group. В рамках многолетнего лицензионного соглашения онлайн-кинтеатр станет единственным цифровым сервисом в России и СНГ, предлагающим большой объем премьерных сериалов от этого международного дистрибьютора − это сериалы и фильмы от CBS и Paramount. Проекты будут выходить на more.tv одновременно с мировой премьерой.

Горшков отметил, что заключение эксклюзивных сделок с мировыми дистрибьюторами поможет more.tv обеспечивать себя качественным зарубежным контентом на постоянной основе. Это становится особенно важным ввиду усилившейся конкуренции за такой контент среди российских ОТТ-сервисов. Подобная конкуренция подталкивает вверх цены, повышая финансовые риски платформ.

При этом, more.tv продолжит активно вкладываться в производство своего собственного оригинального контента. Но пока он рассматривается как инвестиция в будущее, исследование рынка и тестирование вкусов пользователей.

За время режима самоизоляции платформа увеличила число подписчиков в четыре раза, а охват − в два раза. Самым успешным кинопроектом каталога за это время стал фильм СПУТНИК.

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27.05.2020 Автор: Артур Чачелов