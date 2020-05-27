More.tv анонсировал заключение двух новых сделок с мировыми дистрибьюторами контента

Видеосервис «Национальной Медиа Группы» more.tv вскоре объявит о заключении двух эксклюзивных сделок с крупными мировыми поставщиками видеоконтента. Об этом рассказал генеральный директор сериса Денис Горшков, вступая на онлайн-конференции «Цифровые медиа и сервисы 202Х», который провела компания «Мидэкспо» − организатор не состоявшейся из-за пандемии коронавируса выставки-форума CSTB.Telecom&Media. Горшков не уточнил, о каких компаниях идет речь.
Напомним, что несколько недель назад more.tv заявил о заключении большой сделки с ViacomCBS Global Distribution Group. В рамках многолетнего лицензионного соглашения онлайн-кинтеатр станет единственным цифровым сервисом в России и СНГ, предлагающим большой объем премьерных сериалов от этого международного дистрибьютора − это сериалы и фильмы от CBS и Paramount. Проекты будут выходить на more.tv одновременно с мировой премьерой.
Горшков отметил, что заключение эксклюзивных сделок с мировыми дистрибьюторами поможет more.tv обеспечивать себя качественным зарубежным контентом на постоянной основе. Это становится особенно важным ввиду усилившейся конкуренции за такой контент среди российских ОТТ-сервисов. Подобная конкуренция подталкивает вверх цены, повышая финансовые риски платформ.
При этом, more.tv продолжит активно вкладываться в производство своего собственного оригинального контента. Но пока он рассматривается как инвестиция в будущее, исследование рынка и тестирование вкусов пользователей.
За время режима самоизоляции платформа увеличила число подписчиков в четыре раза, а охват − в два раза. Самым успешным кинопроектом каталога за это время стал фильм СПУТНИК.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
27.05.2020 Автор: Артур Чачелов
More.tv заключил многолетнюю сделку с ViacomCBS
Видеосервис more.tv рассказал о своих главных майских премьерах
More.tv и Wink покажут новый российский сериал о загадочной эпидемии
Видеосервис more.tv рассказал об апрельских премьерах
Космический триллер «Спутник» решено выпустить в онлайн-кинотеатрах, минуя прокат