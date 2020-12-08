More.tv должен выйти на прибыль в 2021 году

Видеосервис «Национальной Медиа Группы» more.tv пока остается убыточным, однако планируется, что в 2021 году ситуация изменится. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказала глава холдинга Ольга Паскина. Конкретных цифр по финансовой модели названо не было.

«Планируем выйти в прибыль в 2021 году. Если все произойдет по плану, то это будет первый сервис в России, который это сделал, да еще за такой короткий период», − сказала Паскина.

2020 год стал для сервиса годом взрывного развития. Этому способствовала пандемия с режимом самоизоляции, а также ряд крупных премьер. В частности, сериалов «Чики», «Псих» и «Трудные подростки», а также фильма СПУТНИК. В дальнейшем НМГ планирует выпускать до 10 проектов линейки more originals в год.

«У нас 2 млн подписчиков, и за 2020 год мы ожидаем совокупно около 50 млн уникальных пользователей сервиса», − рассказала Ольга Паскина, уточнив, что за два-три года сервис рассчитывают вывести в топ-3 по digital-видео по числу подписчиков.

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08.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ