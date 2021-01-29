More.tv рассказал о премьерах февраля

Видеосервис «Национальной Медиа Группы» more.tv рассказал о премьерах и новинках, которые ждут его пользователей в феврале 2021 года. Речь идет о новых сериалах, а также документальных проектах линейки more originals. Кроме того, сервис будет транслировать спротивные состязания. В частности, зрителям предложат посмотреть бои UFC: 7 февраля − «Волков против Оверима», а 14 февраля − «Усман против Бернса».

В феврале more.tv планирует к показу следующие новые сериалы:

С 12 февраля: «Кларисса» (Clarice). Эксклюзивная премьера

Новый сериал о специальном агенте ФБР Клариссе Старлинг, известной по фильмам МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ и ГАННИБАЛ. Вашингтон, 1993 год. Первоклассный агент ФБР Кларисса Старлинг расследует дела о сексуальных изнасилованиях и серийных убийствах, происходящих на фоне политических интриг. Храбрость, энергичность и инициативность женщины привлекает безумцев и истинных чудовищ в человеческих обличиях. Но за мощной силой Клариссы скрываются сложное детство и семейные тайны, с которыми ей также придется разобраться. Главную роль в «Клариссе» исполнила Ребекка Бридс, более известная по проектам «Мы — мужчины» и «Беги, Милка, беги!».

С 16 февраля: «За час до рассвета».

Проект канала НТВ. 1946 год. Молодой лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается с войны и устраивается служить в милицию. Его начальник – сам Сатана. Так прозвали майора Шумейко (Константин Хабенский) – человека с непростым характером, который привык добиваться целей любой ценой. Вчерашний разведчик как раз вовремя – ему предстоит разобраться с орудующей в городе бандой преступника по кличке Клещ. Очень скоро Журавлев поймет, что война в мирное время порой сложнее той, которая недавно закончилась. Ведь здесь нет привычного разделения на своих и врагов. Здесь чуть ли не каждый под подозрением.

С 20 февраля: «Мы дети станции Зоо» (We Children From Bahnhof Zoo). Эксклюзивная премьера

Драма о наркозависимых подростках из Берлина. История Кристианы Фельшеринов, подсевшей на героин в возрасте 14 лет, стала знаковой для целого поколения. На ее основе был снят культовый фильм 1981 года, а теперь и сериал. Шесть подростков с разным социальным бэкграундом проводят время в модных клубах города, растворяясь в музыке и употребляя наркотики. Поиски себя и своего места в мире проходят на подпольных вечеринках, на улицах, дома. С каждым разом жажда приключений и зависимость усиливаются, но и храбрости этим детям не занимать.

В феврале: «Ночная жизнь» и «Политика» − фильмы документального проекта Сергея Минаева о России 90-х. Эксклюзивная премьера.

Проект выходит в линейке more originals. «Ночная жизнь» расскажет о том, как появилась и окрепла клубная культура, как на голом энтузиазме и при счастливом стечении обстоятельств электронная музыка шквалом проносится по разваливающемуся Союзу. Главные тусовщики, музыканты и промоутеры девяностых рассказывают о том, как летний фестиваль серферов в Крыму для десятка «своих» превратился в легендарный Казантип – танцы на ядерном реакторе; как запускали появлялись первые тусовщики в Москве; как Prodigy выступали у стен Кремля перед многотысячной толпой, и как авангардная музыка превратилась в развлечение для богатых. Третий фильм серии − «Политика» − посвящен самым громким политическим событиям эпохи и ее ярким представителям.

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29.01.2021 Автор: Артур Чачелов