More.tv рассказал о премьерах января

Видеосервис «Национальной Медиа Группы» (НМГ) more.tv рассказа о том, какие новинки ждут его пользователей и подписчиков в первый месяц 2021 года. Онлайн-кинотеатр приготовил для них новое документальное кино, эксклюзивные сериалы, а также проекты СТС.

С 4 января: первый фильм из многосерийного документального проекта Сергея Минаева о России девяностых.

Проект выходит в линейке more originals. Фильм посвящен выпуску революционного музыкального альбома группы «Мумий Троль» «Морская», перевернувшего все представление о рок-музыке. Зрителя ждут уникальные видеоматериалы, интервью, записи концертов и личные архивы музыканта Ильи Лагутенко и Леонида Бурлакова.

С 5 января: «Жизнь человека. Последнее интервью».

Документальный фильм о знаменитом хирурге-онкологе Андрее Павленко, за которым следили тысячи жителей нашей страны. Фильм выйдет в первую годовщину смерти Андрея. Этот фильм является финальной точкой документальной части проекта «Жизнь человека», который в течение трех лет создавался командой спецпроектов «Таких дел».

С 11 января: «Миша портит всё», 2 сезон.

Научно-развлекательный скетчком СТС. В новых сериях главный герой в исполнении Михаила Галустяна покажет привычный мир с неожиданной стороны. Узнать правду о гигиене, видеоиграх, спортзалах, праздниках и других аспектах жизни помогут эксперты и приглашённые звезды: Филипп Киркоров, Сергей Светлаков и рэпер МС Дони.

С 13 января: сериал «Блудный сын», 2 сезон.

Эксклюзив. Главный герой − Малькольм Брайт (Том Пэйн), талантливый криминальный психолог, который отлично разбирается в маньяках, учитывая, что его отец (Майкл Шин) как раз и является одним из них. Используя свои способности, Брайт помогает полиции Нью-Йорка раскрывать преступления.

С 13 января: сериал «За и против», 2 сезон.

Проект из коллекции Fox Now. Герои сериала − обычная семейная чета с виду. Занятая жена и муж неудачник растят дочь-подростка и сына помладше. Искра в отношениях, кажется, потухла. Супруги ругаются из-за бытовухи, дочь отдаляется, а сынишка глубоко несчастен. Но когда-то все было иначе! Сегодняшние обыватели семнадцать лет назад были успешным дуэтом аферистов. Они похищали миллионы, полиция не могла их остановить. Точнее говоря, это было трио. Когда герои вышли из дела, собираясь заводить детей, их соратница продолжила идти по веселой дороге криминала. И вот она вернулась, чтобы сделать бывшим напарникам предложение, от которого трудно отказаться. Последний раз муж и жена ввязываются в аферу − чтобы обеспечить будущее детям и вернуть страсть в свой брак. Впрочем, если привычка к риску вернется, это будет не последний раз, а возобновление цикла.

С 17 января: сериал «Это мы», 5 сезон.

Проект из коллекции Fox Now. Продолжение популярнейшего сериала. 18 миллионов ныне живущих в мире людей одновременно отмечают собственный день рождения. Но одинаковая праздничная дата − не единственное обстоятельство, объединяющее их при всей своей непохожести...

С 25 января: сериал «Нью-Йорк или не считается» (Bridge and Tunnel), 1 сезон.

Эксклюзив. Драмеди о вчерашних студентах из пригорода Нью-Йорка, мечтающих завоевать Манхэттен 1980-х. Выпускник колледжа Джимми страстно увлечен фотографией и только начинает поиски собственного стиля. После окончания учебы он возвращается домой на Лонг-Айленд и встречается со своей бывшей девушкой Джилл. Энергичная, уверенная в себе Джилл хочет переехать на Манхэттен, чтобы стать дизайнером, но боится, что может упустить шанс из-за Джимми. Их судьбы переплетаются с другими героями, которые тоже ищут свое счастье.

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26.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: more.tv