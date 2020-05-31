More.tv анонсировал несколько новинок июня

Онлайн-видеосервис «Национальной Медиа Группы» more.tv рассказал о некоторых новинках, которые появятся в его каталоге в июне. Основную ставку сервис делает на проект собственного производства − сериал «Чики», главные роли в котором исполнили Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова. Сериал стартует 4 июня.

Юг. Поля подсолнухов, шашлычный дымок, спелые арбузы, джигиты на лошадях и жигулях. У трассы в притоне нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги – Света, Марина и Людка. Раньше их было четверо, но самая смелая и предприимчивая – Жанна – укатила в Москву. Вскоре она возвращается на красном миникупере с идеей начать свой бизнес. Одна за другой подруги присоединяются к плану завязать с грязным прошлым. Это трудно и даже опасно, но оно точно того стоит.

Кроме того, среди подтвержденных премьер июня на more.tv фигурируют:

С 28 мая: «Психологини на карантине» (спецвыпуск)

Специальный выпуск популярного комедийного сериала «Психологини», целиком снятый и смонтированный при помощи Zoom. Перед экранами своих компьютеров героини Анастасии Паниной, Анны Старшенбаум и Софьи Каштановой будут шутить и сочувствовать, ссориться и дружить, заниматься спортом и ходить на онлайн-свидания.

С 3 июня: комедийный сериал «С прицепом»(Smilf, 2 сезона).

Проект канала Showtime о девушке за двадцать с небольшим лет, которая становится молодой матерью-одиночкой и пытается найти баланс между прошлой беззаботной жизнью и настоящим, в котором есть тот, за кого нужно учиться нести ответственность. Бриджит Бёрд живет в Южном Бостоне и изо всех сил пытается свести концы с концами, что приводит ее к импульсивным и порой незрелым решениям. В главной роли − создательница и автор сценария проекта Фрэнки Шоу. Второй сезон сериала будет доступен на more.tv с 10 июня.

С 13 июня: анимационный сериал для взрослых «Скрестив мечи» (Crossing Swords).

Проект Hulu от создателей легендарного сериала «Робоцып». Патрик − добросердечный крестьянин, который занимает желанную роль оруженосца в королевском замке. Однако работа его мечты быстро превращается в сущий кошмар, когда он узнает, что его любимое королевство управляется гнездом алчных и разнузданных монархов. Хуже того, доблесть Патрика сделала его белой вороной в семье, где преступные братья хотят сделать его жизнь адом.

Список премьер может пополняться в течение месяца.

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31.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: more.tv