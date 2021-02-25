More.tv рассказал о главных премьерах марта

Видеосервис «Национальной Медиа Группы» more.tv рассказал об основных премьерах и новинках, которые ждут его пользователей в марте 2021 года. Речь идет о новых сериалах, а также документальных проектах линейки more originals. Кроме того, сервис будет транслировать спротивные состязания. В частности, зрителям предложат посмотреть бои UFC: 7 марта − Ян Блахович против Исраэль Адесанья, Аманда Нунес против Меган Андерсон, Петр Ян против Алджэмейн Стерлинг и Тиаго Сантос против Александр Раки.

В марте more.tv планирует к показу следующие новые сериалы:

С 1 марта: «Дылды» (2 сезон). Эксклюзивная премьера

В финале первого сезона обаятельный раздолбай − тренер по волейболу Ковалев (Павел Деревянко) оставляет в Новочепецке Ирину (Дарья Урсуляк) и студенческую команду ради столичного «Динамо». Но прежняя жизнь в Москве его не радует, поэтому он возвращается к Ирине и втайне от федерации снова тренирует женскую команду при институте, ректором которого стала Ирина. И теперь Ковалеву нужно подружиться с новенькой спортсменкой Дианой, своенравной дочкой мэра (Снежана Самохина), вернуть доверие обманутых волейболисток и разобраться с обаятельным адвокатом Романом (Артем Ткаченко), который претендует на сердце его любимой.

С 5 марта: «Ночная жизнь». Фильм документального проекта Сергея Минаева о России 90-х. Эксклюзивная премьера.

Проект выходит в линейке more originals. «Ночная жизнь» расскажет о том, как появилась и окрепла клубная культура, как на голом энтузиазме и при счастливом стечении обстоятельств электронная музыка шквалом проносится по разваливающемуся Союзу. Главные тусовщики, музыканты и промоутеры девяностых рассказывают о том, как летний фестиваль серферов в Крыму для десятка «своих» превратился в легендарный Казантип – танцы на ядерном реакторе; как запускали появлялись первые тусовщики в Москве; как Prodigy выступали у стен Кремля перед многотысячной толпой, и как авангардная музыка превратилась в развлечение для богатых.

С 11 марта: фильм КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?

Ленинград, 1990 год. Студентка театроведческого факультета Кира знакомится с киноведом и интеллектуалом Сергеем, пленяющим всех своей эрудицией. Они почти сразу влюбляются друг в друга, и вот уже совместная жизнь в квартире на улице Правды, общие мечты и чувства как распахнутое окно. Оба печатаются в престижных журналах и даже летают по работе в Париж и Нью-Йорк, но Сергей никак не решится снять собственное кино, а Кира теряет одного ребенка за другим. Эти сложные и бурные отношения в конце концов обрываются, заканчиваясь трагедией. Спустя 17 лет Кира, теперь топ-менеджер издательского дома во Франции, вспоминает историю своей любви и пишет письма человеку, который их никогда не прочтет.

В марте: сериал «Дуайт в сияющих доспехах» (5 сезон). Эксклюзивная премьера

Подросток по имени Дуайт во время прогулки случайно проваливается в заброшенный тоннель и находит там принцессу-воительницу Гретту, которая спит вот уже тысячу лет. Появление молодого человека разрушает магические чары, и Гретта пробуждается. Вскоре вслед за принцессой возвращается к жизни и придворный маг Болдрик, а вместе с ним и древние злодеи, мечтающие захватить власть над миром. Удастся ли Гретте вновь одержать победу над своими врагами?

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25.02.2021 Автор: Артур Чачелов