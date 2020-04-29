Видеосервис more.tv рассказал о своих главных майских премьерах

Онлайн-видеосервис «Национальной медиа группы» (НМГ) more.tv рассказал о главных премьерах, которые появятся у него в мае. Этот список может дополняться в течение месяца, как, например, произошло в апреле, когда на сервисе появился ранее не анонсировавшийся новый российский сериал об эпидемии в южном курортном городе «Закрытый сезон». Он стартовал на more.tv и у его партнеров 28 апреля.

С 1 мая: «Потерянный рай» (Paradise Lost).

Долгожданная южноготическая драма c Джошем Хартнеттом и Бриджит Риган в главных ролях. Завораживающая семейная сага о блудном сыне Йейтсе Форсайте, который возвращается вместе со своей женой Фрэнсис в свой родной городок в Миссисипи. Однако, дома главного героя настигают мрачные воспоминания и он буквально начинает разрываться между прошлым и будущим.

С 4 мая: «Клуб первых жен» (First Wives Club), 2 сезон.

Продолжение комедийного сериала, основанного на одноименном классическом фильме Роберта Харлинга, созданного для Paramount Network и сервиса BET+. История трех брошенных мужьями женщин, которые объединяются для поддержки друг друга и, конечно, же мести своим бывшим.

С 5 мая: «Разрабы/Программисты» (Devs), 1 сезон.

Проект, который на more.tv будет доступен через партнерский онлайн-сервис FoxNow. Проект от автора ИЗ МАШИНЫ и АННИГИЛЯЦИИ Алекса Гарленда. Компьютерный инженер Лили Чан работает в передовой технологической компании Amaya в Сан-Франциско и подозревает, что руководство фирмы виновно в смерти ее парня и по совместительству коллеги по работе. В попытке найти следы преступления она натыкается на секретное подразделение.

С 5 мая: «68 Виски» (68 Whiskey), 1 сезон.

10-серийный американский военный комедийно-драматический телесериал, созданный для сети Paramount Networks по мотивам израильского телесериала Charlie Golf One. Проект рассказывает о группе армейских медиков в Афганистане, состоящей из очень разных и казалось бы несовместимых людей, которые вынуждены мириться с недостатками и доверять друг другу в опасном мире чужой воюющей страны. Исполнительными продюсерами сериала выступили голливудские продюсеры Брайн Грэйзер и Рон Ховард.

С 5 мая: «Миллиарды», 3 сезон.

Сезон легендарного проекта Showtime, какое-то время назад ставший недоступным во всех легальных онлайн-сервисах, возвращается, так сказать, «в правовое поле».

С 7 мая: «Дуайт в сияющих доспехах» (Dwight in Shining Armor), 3 сезон.

Продолжение американского молодежного комедийного фэнтези-сериала о средневековой принцессе-воительнице Гретте (Кэйтлин Кармайкл), которая очнулась от тысячелетних чар в XXI веке, и ее новых друзьях.

С 8 мая: «Расправа» (Reprisal).

Жизнь Кэтрин (Эбигейл Спенсер) была безоблачна до тех пор пока не умерли родители, а брат не связался с опасной группировкой. Вскоре бандиты едва не отправляют ее на тот свет. Кэтрин чудом выживает, меняет имя на Дорис Дири, и принимает бесповоротное решение − мстить.

С 15 мая: «4лен» (Pen15), 1 сезон.

Комедийный молодежный сериал от сервиса Hulu. Две взрослые женщины изображают 13-летних подростков-аутсайдеров − самих себя, какими они были в 2000 году. Их окружают современные семиклассники, которые даже самый лучший день в жизни могут превратить в сущий кошмар.

С 16 мая: «Великая» (Hulu).

Премьера одновременно со всем миром. Новый провокационный сериал Hulu о русской императрице Екатерине Великой и России XVIII века, куда молодая дочь князя Ангельт-Цербстского, урожденная София Августа Фредерика, приехала для замужества с будущим императором. Главную роль в исполняет Эль Фаннинг, а роль супруга Екатерины – Петра III – сыграл Николас Холт.

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29.04.2020 Автор: Артур Чачелов