More.tv рассказал о новинках и премьерах ноября

В ноябре онлайн-видеосервис «Национальной Медиа Группы» (НМГ) more.tv приготовил своим зрителям множество премьер. Пользователей ждут эксклюзивы в виде короткометражек от школы кино «Индустрия», а также собственный оригинальный сериал «Псих», снятый Федором Бондарчуком. И, конечно, приобретенный иностранный контент и сериалы от партнеров. Помимо премьер в ноябре на сервисе продолжат выходить сериалы «Гости из прошлого», «Пересекая Атлантику», «Игра теней» и четвертый сезон «Фарго», а также трансляции матчей Чемпионата Бразилии по футболу.
С 1 ноября: эксклюзивная премьера короткометражных фильмов киношколы «Индустрия»
С 1 ноября: сериал «Пикник у Висячей скалы», 6 серий, 16+.
Ремейк легендарного австралийского фильма Питера Уира с таким же названием, в котором три школьницы и их учительница бесследно исчезают в День cвятого Валентина в 1900 году. В главной роли − Натали Дормер.
С 5 ноября: эксклюзивная премьера сериала из линейки more originals «Псих» (8 серий), 18+.
Олег – столичный психотерапевт. К нему в очередь выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Только в последнее время Олег их не любит, он их терпит. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Никто из клиентов не подозревает о его проблемах. Со стороны он кажется успешным, счастливо женатым, состоятельным. Никто не знает правду, да и зачем, правда? Год назад без вести пропала его жена. Ее нет уже 384 дня. Режиссер − Федор Бондарчук, сценарий – Паулина Андреева. В ролях: Константин Богомолов, Елена Лядова, Аня Чиповская, Роза Хайруллина, Марина Александрова, Александр Горчилин, Игорь Верник и Олег Меньшиков.
С 5 ноября: сериал «Внутренний враг» (The Enemy Within), 1 сезон, 13 серий.
Партнерский проект от Fox Now. Агента ЦРУ Эрику Шепард обвиняют в причастности к теракту и отправляют за решетку как самую известную предательницу Америки. Спустя несколько лет в США снова происходят взрывы, и руководство ФБР решает обратиться к Эрике и привлечь ее к поимке главного подозреваемого в преступлениях − выходца из России Михаила Тала.
С 7 ноября: эксклюзивная премьера сериала «Ромул», 10 серий, 18+.
Масштабный исторический проект о зарождении Рима. Два города были воссозданы на основе исторических исследований. Тысячи статистов, более 700 каскадеров привлечены к съемкам. Специально для сериала были изготовлены сотни единиц оружия того времени. Для полной аутентичности актеры говорят на латыни. Действие разворачивается в 8 веке до нашей эры, в примитивном и жестоком мире, в котором судьба человека определяется беспощадной силой природы и волей вездесущих богов. В центре сюжета лежит история трех людей, решивших самим распорядиться своей жизнью, а не безропотно подчиниться судьбе. «Ромул» – это эпический рассказ о происхождении Вечного города, какого не было прежде.
С 7 ноября: мультсериал «Обратная стороны Земли» (Solar Opposite), 1 сезон, 8 серий.
Партнерский проект от Fox Now. Американский мультсериал от создателей «Рика и Морти» расскажет про яркую и насыщенную жизнь пришельцев, случайно попавших на Землю.
С 9 ноября: сериал «Миссис Америка» (Fox Now), 1 сезон, 9 серий.
Партнерский проект от Fox Now. История одного из самых громких конфликтов американских феминисток и консерваторов. Главную роль в мини-сериале «Миссис Америка» исполнила двукратная обладательница «Оскара» Кейт Бланшетт. В также снялись Роуз Бирн, Элизабет Бэнкс, Сара Полсон, Узо Адуба и другие.
С 12 ноября: сериал «Дублинские убийства» (Dublin Murders), 1 сезон, 8 серий.
В густом лесу на окраине Дублина находят труп ребенка. Дело ведут полицейские Роб Райли и Кэсси Мэддокс, которые вскоре начинают подозревать, что убийство связано с пропажей троих детей больше двадцати лет назад. Жуткие факты, открывающиеся следователям, заставляют их лицом к лицу столкнуться со своими собственными демонами.
С 13 ноября: сериал «Частный детектив Магнум» (Magnum P.I.), 1 сезон, 6 серий.
Партнерский проект от Fox Now. Новая версия легендарного сериала из 80-х. Главный герой Томас Магнум живет в роскошном особняке на Гавайях, работает консультантом по безопасности и все свободное время посвящает любимому хобби − частным расследованиям. В этом красавчику помогают лучшие друзья, среди которых морпех, пилот вертолета и бывший агент МИ-6.
С 17 ноября: сериал «Хелстром» (Helstrom), 1 сезон, 10 серий.
Партнерский проект от Fox Now. Ана и Деймон Хелстромы − дети страшного и загадочного убийцы, уничтожавшего худших представителей человечества. Пытаясь лучше узнать себя, брат и сестра раскрывают в себе сверхспособности, но повторяют судьбу своего предка и начинают бороться с нечистью.
С 27 ноября: эксклюзивная премьера сериала «Ничья земля» (No Man's Land), 8 серий, 18+.
История гражданской войны в Сирии глазами Антуана, француза, отправившегося на поиски своей пропавшей сестры. В итоге молодой человек присоединяется к группе курдских бойцов, состоящей из жестких, беспощадных женщин. Вместе они перемещаются по оккупированной ИГИЛ территории. Путешествие Антуана – уникальный взгляд на трагические события в Сирии и попытка показать, какое влияние они оказывают на весь мир.
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28.10.2020 Автор: Артур Чачелов
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