Сериалы «Чики» и «Псих» покажут на престижном международном кинофестивале

Два сериала из линейки more originals вошли в программу международного некоммерческого фестиваля SeriesFest. Хиты российского стриминга «Чики» и «Псих» будут участвовать в двух номинациях секции Independent Pilot Competition. «Чики» попали в категорию IPC Drama, а «Псих» — в IPC Dramedy. «Чики» и «Псих» — единственные отечественные сериалы в программе SeriesFest в 2021 году. Всего в секции Independent Pilot Competition представлено 7 международных проектов. Главные критерии отбора участников в SeriesFest — неординарный взгляд на поднятую проблему и разностороннее раскрытие персонажей. При отборе картин организаторы уделяют особое внимание присутствию женщин в команде авторов проекта.

SeriesFest — это некоммерческий фестиваль, который поддерживает и вдохновляет авторов-новаторов из индустрии сериалов. Организаторы SeriesFest предоставляют шоураннерам и отраслевым экспертам возможности для общения, сотрудничества и обмена опытом. Профессионалы индустрии ставят SeriesFest в ряд с Sundance Film Festival — одним из самых значимых независимых кинофестивалей в США. В жюри смотра входят эксперты и ключевые игроки отрасли: Кол Нидхэм — основатель и генеральный директор IMDb, Эллисон Вассерман — режиссер, креатор линейки originals в HBO, Аманда Пэлли — старший вице-президент по текущим телепроектам в CBS и другие. В этом году фестиваль будет проходить с 24 июня по 11 июля в онлайн-формате.

Также «Чики» и «Псих» попали в официальный лайнап фестиваля Long Island International Film Expo, который пройдет в Нью-Йорке с 10 по 15 августа. Long Island International Film Expo проходит с 1997 года. Ежегодно заявку на участие в фестивале подают около 450 международных проектов. В разные годы в Long Island International Film Expo принимали участие такие знаменитости, как Стив Бушеми, Уильям Болдуин, Иди Фалько, Карен Аллен, Уильям Садлер, Шон Янг и другие.

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11.06.2021 Автор: Виолетта Палий