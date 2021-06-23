В Москве изменены ограничения по посещению кинотеатров

Московские кинотеатры смогут пускать в зал больше 500 человек при наличии у зрителей QR-кода. Максимальная заполняемость при этом остается на уровне 50%.

«Рекомендуется принять меры, предусмотренные пунктом 23 указа Мэра Москвы от 22 июня 2021 года № 35-УМ, то есть применять систему QR-кодов. При этом для федеральных театров, а также кинотеатров, обеспечивших наличие пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения на мероприятия посетителей, не имеющих QR-кода, снимается ограничение на присутствие на мероприятии не более 500 человек, но сохраняется требование по заполняемости зала не более 50 %», — заявили в пресс-службе ведомства.

Те учреждения, которые не будут принимать QR-коды, смогут впускать до 500 человек.

«Допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости места проведения концертных, развлекательных, зрелищных мероприятий, но не более 500 человек. Обязательным условием остается наличие посадочных мест для всех присутствующих», — дополнили в пресс-службе.

Ранее стало известно о закрытии кинотеатров в Вологодской и Нижегородской областях, а также в Бурятии. В Башкирии кинозалы запрещено посещать без теста или прививки на коронавирус.

23.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: ТАСС