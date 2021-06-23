Новости


В Москве изменены ограничения по посещению кинотеатров

Для прохода зрителям могут понадобиться QR-коды

Московские кинотеатры смогут пускать в зал больше 500 человек при наличии у зрителей QR-кода. Максимальная заполняемость при этом остается на уровне 50%.

«Рекомендуется принять меры, предусмотренные пунктом 23 указа Мэра Москвы от 22 июня 2021 года № 35-УМ, то есть применять систему QR-кодов. При этом для федеральных театров, а также кинотеатров, обеспечивших наличие пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения на мероприятия посетителей, не имеющих QR-кода, снимается ограничение на присутствие на мероприятии не более 500 человек, но сохраняется требование по заполняемости зала не более 50 %», — заявили в пресс-службе ведомства.

Те учреждения, которые не будут принимать QR-коды, смогут впускать до 500 человек.

«Допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости места проведения концертных, развлекательных, зрелищных мероприятий, но не более 500 человек. Обязательным условием остается наличие посадочных мест для всех присутствующих», — дополнили в пресс-службе.

Ранее стало известно о закрытии кинотеатров в Вологодской и Нижегородской областях, а также в Бурятии. В Башкирии кинозалы запрещено посещать без теста или прививки на коронавирус. 

23.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: ТАСС

Новости по теме:

Кинотеатры Вологодской области закрывают на месяц

АВК объявила о создании программы добровольной сертификации кинотеатров

Фестиваль сериалов «Пилот» переносится

В Москве подведомственным учреждениям Минкультуры ограничили заполняемость

Кинотеатры Нижегородской области решили временно закрыться


Самое читаемое

Отобраны десять проектов

Фонд кино выбрал фильмы лидеров отечественного кинопроизводства, которые получат поддержку

Подробнее
Председателем совета остался Владимир Толстой

Обновился состав совета Фонда кино

Подробнее
Об этом объявили владельцы 18 площадок

Кинотеатры Нижегородской области решили временно закрыться

Подробнее
Фильм Алексея Козлова взял сразу три приза

Российский фильм «Совесть» получил награды Шанхайского кинофестиваля

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}{C}
 
 