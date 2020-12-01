«Мосфильм» потерял 100 млн рублей из-за карантина

Ограничения, связанные с борьбой с первой волной коронавируса COVID-19, введенные властями весной 2020 года, стоили киностудии «Мосфильм» не менее 100 млн рублей. Об этом сообщил изданию News.ru глава концерна Карен Шахназаров. При этом, он отметил, что точные цифры потерь пока не высчитывались.

«В период карантина были потери: думаю, миллионов сто. Точно мы еще не подсчитывали, это примерная цифра», − цитирует Шахназарова издание.

Глава киностудии отметил, что некоторые объекты не работают до сих пор. В частности, не функционирует музей студии, хотя желающих его посетить очень много. Шахназаров также заявил, что, несмотря на трудности, студии удалось вернуть студийные доходы на прежний уровень.

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01.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: News.ru