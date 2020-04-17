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«Мосфильм» потерял 90% выручки

О проблемах киностудии рассказал ее глава Карен Шахназаров

Киноконцерн «Мосфильм» за месяц потерял 90% своей выручки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы студии Карена Шахназарова. Причина падения доходов − полная остановка кинопроизводства. 

«Мы практически не работаем, − рассказал Шахназаров. − Кроме нескольких телевизионных программ, которые в прямом эфире, мы не можем их закрыть. Все цеха закрыты, мы несем убытки. Мы потеряли за этот месяц, наверное, 90% выручки, потому что почти все производственные цеха у нас не работают».

Студия выработала хороший запас прочности, позволяющий ей долго существовать в состоянии простоя. Шахназаров отметил, что «Мосфильм» может сохраняться в таком положении не меньше года. 

«Мы можем долго просуществовать в таком состоянии. Я думаю, на год нас хватит. Естественно, мы платим зарплату работникам, − подчеркнул глава студии. − Но, к сожалению, средства, которые мы могли бы пустить на развитие, приходится тратить сегодня».

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17.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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