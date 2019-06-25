Новости


«Мосфильму» предложено поучаствовать в создании национального кинодистрибьютора

Идею озвучил Владимир Мединский

В стране может появиться национальный дистрибьютор для работы с отечественным контентом и сетью созданных с помощью господдержки малых кинотеатров. Такую идею озвучил министр культуры Владимир Мединский. «В малые залы очень с трудом заходят большие дистрибьюторы. Там же сборы маленькие, сложная логистика. Поэтому вот такая задача стоит», − рассказал министр культуры. Его цитирует ТАСС.

В создании такого дистрибьютора предложено поучаствовать концерну «Мосфильм». Предложение прозвучало в эфире программы «Диалог» на телеканале «России 24». «Если «Мосфильм» мог бы здесь выступить партнером или предложить какое-то решение, мы бы с удовольствием им бы воспользовались. Мы ждем от вас предложений по национальному кинодистрибьютору», − сказал Мединский, обращаясь к главе «Мосфильма» Карену Шахназарову. Тот в ответ согласился принять участие в проекте. 

Министерство культуры действительно уже давно выражало заинтересованность в применении особого подхода при работе с сетью малых кинотеатров, созданной с помощью госсубсидий. Министр Мединский поставил перед руководством Фонда кино задачу обеспечить приоритетный показ фильмов, которые выходят при государственной поддержке, «через систему малых залов». Эту задачу может решить новый дистрибьютор, который может заняться не только наполнением малых кинозалов, но и «продвижением вторым планом всего того наследия, которое у нас есть» (цитата по ТАСС). 

При этом глава Минкультуры оговорился, что видит будущую организацию «коммерчески ориентированной» компанией. Для нее ведомство готово создавать льготные условия работы. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

25.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

Новости по теме:

Фонд кино определился с получателями субсидий для модернизации кинозалов в 2019 году

Мединский раскритиковал регионы за низкую посещаемость кинозалов Фонда кино

Кинотеатрам разрешили проверять паспорта зрителей

Кинотеатрам предложат увеличить авторские отчисления

Владимир Мединский вышел с инициативой налоговых льгот для кинотеатров


Самое читаемое

Сопродюсерами фильмов стали Валерий Федорович и Евгений Никишов

ТНТ-Premier эксклюзивно покажет «Верность» и «Грозу»

Подробнее
«Детские игры» идут вторыми

Американская касса: «История игрушек 4» уверенно лидирует со $118 млн

Подробнее
«История игрушек 4» и все остальные

Прогноз кассовых сборов в России на 20–23 июня

Подробнее
«Дылда» попадает на седьмое место

Предварительная касса четверга: «История игрушек 4» стартует спокойно

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
 
 