«Мосфильму» предложено поучаствовать в создании национального кинодистрибьютора

В стране может появиться национальный дистрибьютор для работы с отечественным контентом и сетью созданных с помощью господдержки малых кинотеатров. Такую идею озвучил министр культуры Владимир Мединский. «В малые залы очень с трудом заходят большие дистрибьюторы. Там же сборы маленькие, сложная логистика. Поэтому вот такая задача стоит», − рассказал министр культуры. Его цитирует ТАСС.

В создании такого дистрибьютора предложено поучаствовать концерну «Мосфильм». Предложение прозвучало в эфире программы «Диалог» на телеканале «России 24». «Если «Мосфильм» мог бы здесь выступить партнером или предложить какое-то решение, мы бы с удовольствием им бы воспользовались. Мы ждем от вас предложений по национальному кинодистрибьютору», − сказал Мединский, обращаясь к главе «Мосфильма» Карену Шахназарову. Тот в ответ согласился принять участие в проекте.

Министерство культуры действительно уже давно выражало заинтересованность в применении особого подхода при работе с сетью малых кинотеатров, созданной с помощью госсубсидий. Министр Мединский поставил перед руководством Фонда кино задачу обеспечить приоритетный показ фильмов, которые выходят при государственной поддержке, «через систему малых залов». Эту задачу может решить новый дистрибьютор, который может заняться не только наполнением малых кинозалов, но и «продвижением вторым планом всего того наследия, которое у нас есть» (цитата по ТАСС).

При этом глава Минкультуры оговорился, что видит будущую организацию «коммерчески ориентированной» компанией. Для нее ведомство готово создавать льготные условия работы.

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25.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС