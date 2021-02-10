Сеть «Москино» открывает киноклуб «Диалог»

Столичная муниципальная киносеть «Московское кино» (МОСКИНО) запускает новый проект − киноклуб «Диалог». Он направлен на возрождение традиции киноклубов в актуальном и современном формате. Каждую неделю в кинотеатрах «Москино Молодежный» и «Москино Тула» будут проходить показы лучших образцов современного российского авторского кино и советской киноклассики. Зрители смогут не просто посетить уникальные кинопоказы, но и принять участие в обсуждении картин с их создателями.

Первое мероприятие киноклуба состоится 16 февраля. В кинотеатре «Москино Молодежный» пройдет показ фильма ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА режиссера Семена Серзина по мотивам нашумевшей пьесы Дмитрия Данилова. Фильм представят зрителям исполнители главных ролей − заслуженный артист России Владимир Майзингер, актер Евгений Сангаджиев и солист группы OQJAV Вадик Королев, а также продюсер картины, генеральный директор Москино Наталья Мокрицкая. После показа состоится обсуждение со зрителями.

Программа киноклуба «Диалог» рассчитана на самую широкую аудиторию и, прежде всего, адресована тем, кто любит смотреть хорошее кино в приятной компании, ценит живое общение и интересуется современным российским кинематографом во всем его многообразии. Здесь можно будет увидеть артхаус и мейнстрим, документалистику и анимацию, короткий метр и экспериментальное кино. На встречах киноклуба зрители смогут еще до выхода на большой экран первыми посмотреть и обсудить с авторами новинки кинофестивалей, будущие хиты проката и талантливые дебюты молодых российских режиссеров.

Идея создания киноклуба принадлежит Наталье Мокрицкой и кинокритику Марии Безрук. Свой собственный киноклуб она создала более трех лет назад и провела множество кинопоказов с участием Гоши Куценко, Владимира Мирзоева, Игоря Гордина, Натальи Мещаниновой, Степана Девонина, Юрия Быкова и других известных кинематографистов.

«Мы открываем для публики новые имена молодых талантливых режиссеров и даем зрителю возможность познакомиться с различными направлениями в современном российском кино, − говорит Мария Безрук, куратор киноклуба «Диалог». − Мы убеждены в том, что прекрасные комфортабельные залы кинотеатров «Москино Тула» и «Москино Молодежный» станут лучшими площадками для наших встреч, и надеемся, что очень скоро наш киноклуб обретет новых зрителей».

«Общество друзей советской кинематографии (впоследствии общество киноклубов) было создано в 1925 году, − напоминает Наталья Мокрицкая, генеральный директор МОСКИНО. − Это движение приобрело поистине всесоюзный размах в 60-70-е годы, когда самые известные кинорежиссеры Андрей Тарковский, Сергей Параджанов, Тенгиз Абуладзе, Андрей Кончаловский, Алексей Герман, Кира Муратова, Никита Михалков активно участвовали в обсуждениях своих фильмов. Киноклубы пользовались огромной популярностью, несли серьезную просветительскую миссию. Сегодня, в эпоху новых цифровых и аудиовизуальных возможностей, мы наблюдаем возрождение интереса к киноклубам. Москино поддерживает этот тренд и открывает свой киноклуб «Диалог», зрителей которого ждут встречи только с новым отечественным кино и самыми яркими кинематографистами».

Следующая встреча киноклуба «Диалог» пройдет 23 февраля в кинотеатре «Москино Тула», где состоится предпремьерный показ военной картины КРАСНЫЙ ПРИЗРАК с участием режиссера Андрея Богатырева и продюсера Татьяны Воронецкой. В широкий российский прокат картина выйдет в мае 2021 года.

Для студентов вход на показы киноклуба будет бесплатным по предварительной регистрации и предъявлению студенческого билета.

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10.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Москино