Столичная киносеть «Москино» открывает летний кинотеатр

Московская муниципальная киносеть «Москино» анонсировала открытие новой площадки. Это летний кинотеатр в Парке искусств «Музеон» в самом центре столицы. Это первая постоянная летняя площадка киносети за много лет.
Кинотеатр открывается с 1 августа. Зрительный зал рассчитан на 300 мест, однако пока заполнять его будут на 50%. В репертуаре нового кинотеатра будет авторское кино, новинки проката и фестивальные картины и классика мирового кинематографа. Показы картин будут проходить преимущественно на языке оригинала с русскими субтитрами.
Фильмом открытия станет ФЕЯ Анны Меликян.
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24.07.2020 Автор: Артур Чачелов
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