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«Москино» временно закрывает кинотеатры в парках Москвы

Ограничения будут действовать до 20 июня

С 13 по 20 июня временно приостановлена работа летних кинотеатров «Москино» в парках «Музеон», «Фили» и «Сокольники». Эта мера связана с Указом мэра Москвы от 12 июня 2021 года № 29-УМ. Согласно Указу, при посещении территорий общегородского значения, в число которых входят парки, не допускается использование объектов городской инфраструктуры. 

Из-за введенных ограничений в кинотеатре «Москино Музеон» отменены специальные события, запланированные на период с 13 по 20 июня. Среди них триллер АФФЕКТ Энейла Кария, фильм-концерт Bon Jovi: Encore Nights, показ на английском языке с субтитрами легендарного ТАКСИСТА Мартина Скорсезе, а также фильмы ЧТО-ТО ВРОДЕ РАЯ и ПОМОЩЬ из программ Beat Film Festival. Деньги за проданные билеты будут возвращены зрителям.

Летние площадки «Москино» будут готовы снова принять посетителей, как только действующие ограничения будут сняты.

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15.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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