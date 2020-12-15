Онлайн-кинотеатр МТС ТВ рассказал о больших премьерах в 2021 году

«МТС Медиа», дочерняя компания ПАО МТС, развивающая кабельное, спутниковое телевизионное вещание и собственную мультимедийную платформу на базе онлайн-кинотеатра МТС ТВ, запустила в этом году производство собственных и сопродюсируемых проектов. Эти сериалы и фильмы станут доступны широкой публике весной следующего года. Среди них и работы в жанре триллера, и комедии, и драмеди.

На 2021 год запланированы премьеры следующих проектов:

Сериал «Клиника счастья».

Эротическая мелодрама станет откровенным разговором для взрослых, покажет новый нестандартный взгляд на жанры медицинского процедурала и мелодрамы. По сюжету, главная героиня Алена Липницкая (в исполнении Дарьи Мороз) – профессор сексолог-эндокринолог – во главе команды врачей помогает пациентам наладить личную жизнь с помощью авторской методики. В ее клинику обращаются люди, чьи проблемы и со здоровьем, и в отношениях с любимыми уходят корнями в сексуальную дисгармонию. Также роли в сериале исполнят Анна Уколова, Анатолий Белый, Алёна Михайлова, Анна Антонова, Максим Лагашкин, Артём Ткаченко, Роман Маякин и многие другие.

Сериал «Коса».

Увлекательный триллер о серийном убийце, имеющем собственную систему выбора жертв. Героем движет одно желание – спасти детей от нелюбви, калечащей им жизни. Зритель будет наблюдать за событиями со стороны двух главных героев сериала – журналист (Александр Горбатов) и следователь (Линда Лапиньш) пустятся в поиск жестокого убийцы, пройдут множество испытаний, что в итоге освободит их от собственных страхов. Чтобы остановить маньяка, полицейские тщательно разрабатывали план его поимки. Вместе они были намерены докопаться до истины и надолго упрятать за решетку психопата, решившего, что он может управлять человеческими судьбами. Вот только оказалось, что справиться с преступником будет весьма непросто. Режиссером проекта стал Игорь Волошин, съемки «Косы» проходят в Калининграде.

Сериал «Хрустальный».

Остросюжетная психологическая драма, основанная на реальных событиях. Сценарий был разработан «МТС Медиа» и автором Олегом Маловичко («Метод», «Троцкий»). Зритель вместе с главным героем пройдет огромный путь осознания и преодоления травмы, изменившей всю его жизнь. В главной роли – актер Антон Васильев, известный широкой аудитории по проектам «Звоните Ди Каприо», «Невский».

Сериал «Сцены из супружеской жизни».

Черная романтическая комедия режиссера Шота Гамисония в формате 18+ расскажет о нестандартном подходе к разрешению кризиса в семейной жизни. Случайное трагическое событие не только вновь скрепляет семейные узы двух молодых людей, возвращает страсть и взаимное притяжение, но и приносит паре непреодолимые проблемы. Проект с участием актеров Петра Скворцова («Доктор Преображенский», УЧЕНИК) и Алены Михайловой («Чики», «Водоворот») затронет темы кризиса любви, созависимых отношений и тему природы сексуального влечения. Также в проекте исполнят роли Светлана Камынина, Никита Тарасов, Екатерина Стеблина, Яна Кошкина и многие другие.

Сериал «Афера».

10-серийная комедия режиссера Михаила Старчака о жителях деревни, нашедших выгоду в карантинной изоляции и не желающих от нее отказываться. Главные герои − братья Ваня, Костя и Данила Поповы − много лет держали в страхе весь поселок и терроризировали соседей. Все изменила пандемия коронавируса: братья заперлись у себя в доме, а жители впервые за много лет вздохнули спокойно. По окончании самоизоляции односельчане единогласно принимают решение не сообщать семейству Поповых об отмене карантина. Так начинается большая афера с участием всей деревни из 200 человек. Главные роли в проекте исполнили Александр Волохов, Данил Стеклов, Артем Гайдуков, Сергей Стёпин, Татьяна Лялина, Наталия Санько, Игорь Царегородцев, Светлана Листова.

Комедия ДВА.

Актер, сценарист и режиссер Евгений Кулик (Kulik Production) представит публике криминальную трагикомедию в формате горизонтального видео с встроенными вертикальными фрагментами, которые удобно смотреть как на смартфоне, так и на экране компьютера, планшета или телевизора. Сериал расскажет о двух закадычных друзьях-сантехниках Лехе и Жеке, постоянно находящихся в поисках денег. Герои в каждой серии ввязываются в новую криминальную авантюру, но им отчаянно не везет. Леха не теряет надежды разбогатеть: его жена Тамара работает в полиции и даже не подозревает, что снабжает мужа «нужной» информацией. Жека трусоват, но жена Наталья каждое утро выпроваживает мужа на «дело», так как ей срочно нужно что-то купить, и к шантажу она не стесняется привлекать членов семьи.

Драма о 90-х МАША.

В апреле 2021 года в онлайн-кинотеатре МТС ТВ состоится эксклюзивный показ фильма режиссера Анастасии Пальчиковой. Картина получила приз российского кинофестиваля «Кинотавр 2020» в категории лучших дебютных работ. Драма расскажет историю девочки-подростка, взросление которой пришлось на 90-е годы. Лучшие друзья Маши − парни из боксёрской секции ее дяди, они держат в страхе полгорода. Маша поёт им джаз, мечтает стать певицей и впервые в своей жизни влюбляется. Беззаботное детство оборачивается трагедией − выросшей Маше придётся с ней разобраться раз и навсегда. Роль Маши в детстве исполнила талантливая Полина Гухман, ее взрослую героиню − Аня Чиповская. Каст, показавший окружение главной героини в период взросления, не менее яркий − Максим Суханов, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Сергей Кузнецов, Александр Звездин, Максим Сапрыкин, Сергей Двойников, Ольга Федотова.

Драма БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК.

В начале 2021 года онлайн-кинотеатр покажет фильм Андрея Зайцева, уже покоривший профессионалов индустрии и получивший статуэтку «Золотого Святого Георгия» на Московском Международном кинофестивале. Военно-историческая драма по произведениям Ольги Берггольц, Даниила Гранина и дневникам блокадников рассказывает про февраль 1942 года − в эту зиму в Ленинграде от голода умерло больше всего людей. Сюжет фильма строится на истории Ольги, которая идет через весь город, чтобы увидеть отца в последний раз и проститься с ним. Она похоронила мужа и уверена, что сама скоро умрет от голода. Зритель вместе с героиней пройдет через весь город, встретит самых разных людей и увидит, в каком состоянии находился блокадный Ленинград и его жители.

Кроме того, онлайн-кинотеатр МТС ТВ продолжит обновлять свой каталог, на платформе будут появляться новые фильмы, сериалы и мультфильмы как российского, так и зарубежного производства.

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15.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: МТС ТВ