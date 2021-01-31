МТС ТВ рассказал о главных новинках каталога в феврале

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ в феврале продолжит обновлять свой каталог премьерными фильмами, сериалами и наиболее яркими проектами прошедших лет. Так, с 30 января станет доступна подборка фильмов для хорошего настроения – «Русские комедии». К выходу второго сезона сериала «Сквозь снег» редакция платформы МТС ТВ соберет раздел «Дивный мир антиутопий», к 90-летию Бориса Ельцина – художественные и документальные фильмы о 90-х в подборке «Вот такая загогулина». Для тех, кто хочет разбираться в кино, появится раздел «Чек-лист для киноманана», а для семейного просмотра – «Детский киносеанс».

С 3 февраля:

три кинокартины про Бриджит Джонс (ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС, БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО, БРИДЖИТ ДЖОНС 3);

ШАКАЛ;

ГУРУ;

ЛЮБОВЬ ВНЕ ЗАКОНА;

ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ;

ДЯДЮШКА БАК;

БЕЗУМИЕ;

БЕЙСКЕТБОЛ;

ДНЕВНИК ПАСТЫРЯ;

АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: КНИГА ЛЮБВИ;

БЛЮЗ О ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ.

С 4 февраля: черная комедия СПОНТАННОСТЬ.

С 5 февраля: фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМЫ.

Также по подписке в первых числах февраля станут доступны драма ЗАЛИНИЯ, мультипликационный фильм ДОМ о спасении Земли от пришельцев, драма с Мэттью МакКонахи и Наоми Уоттс ЛЕС САМОУБИЙЦ и фильм ужасов ЛОВЕЦ СНОВ.

С 13 февраля: FORD ПРОТИВ FERRARI (по подписке).

С 20 февраля: драма КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ.

С 25 февраля: анимационнй фильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ.

С 25 февраля: документальный фильм КАК ЭТО ВИЖУ Я.

С 28 февраля: фильм НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА.

С 28 февраля: фильм ВЗРОСЛЕТЬ НА ПОЛНУЮ.

Также в феврале пользователи смогут посмотреть наиболее популярные сериалы последних лет –- «Черное зеркало», «Королевство» и «Острые козырьки».

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31.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: МТС ТВ