МТС ТВ рассказал о главных новинках каталога в феврале

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ в феврале продолжит обновлять свой каталог премьерными фильмами, сериалами и наиболее яркими проектами прошедших лет. Так, с 30 января станет доступна подборка фильмов для хорошего настроения – «Русские комедии». К выходу второго сезона сериала «Сквозь снег» редакция платформы МТС ТВ соберет раздел «Дивный мир антиутопий», к 90-летию Бориса Ельцина – художественные и документальные фильмы о 90-х в подборке «Вот такая загогулина». Для тех, кто хочет разбираться в кино, появится раздел «Чек-лист для киноманана», а для семейного просмотра – «Детский киносеанс».
С 3 февраля:
С 4 февраля: черная комедия СПОНТАННОСТЬ.
С 5 февраля: фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМЫ.
Также по подписке в первых числах февраля станут доступны драма ЗАЛИНИЯ, мультипликационный фильм ДОМ о спасении Земли от пришельцев, драма с Мэттью МакКонахи и Наоми Уоттс ЛЕС САМОУБИЙЦ и фильм ужасов ЛОВЕЦ СНОВ.
С 13 февраля: FORD ПРОТИВ FERRARI (по подписке).
С 20 февраля: драма КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ.
С 25 февраля: анимационнй фильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ.
С 25 февраля: документальный фильм КАК ЭТО ВИЖУ Я.
С 28 февраля: фильм НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА.
С 28 февраля: фильм ВЗРОСЛЕТЬ НА ПОЛНУЮ.
Также в феврале пользователи смогут посмотреть наиболее популярные сериалы последних лет –- «Черное зеркало», «Королевство» и «Острые козырьки».
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
31.01.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: МТС ТВ
МТС ТВ запускает регулярную подборку документального кино
Комедия «Непосредственно Каха» стала фаворитом новогоднего смотрения на МТС ТВ
МТС ТВ рассказал о новинках января
Онлайн-кинотеатр МТС ТВ рассказал о больших премьерах в 2021 году
МТС ТВ покажет полную коллекцию фильмов киновселенной Marvel