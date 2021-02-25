Онлайн-кинотеатр МТС ТВ рассказал о главных новинках каталога в марте

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ в марте снова обновит свой каталог фильмами, мультфильмами и сериалами. Например, здесь появится серия французских документальных фильмов о разных уголках Земли. В этой серии выйдут проекты «Экспедиция в арктическом холоде», «Истории корсиканских деревень», «Выход к Тихому океану», «Многоликий Гондурас», «Уникальный ландшафт Новой Каледонии» и многие другие.

С 1 марта:

датский боевик ПАТРУЛЬ: ПО ЗАКОНАМ УЛИЦ;

драма НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА;

комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ;

драма МОЙ ПАРЕНЬ − ПРОРОК;

военный экшн КРЫЛЬЯ УРАГАНА;

комедия МАЛЬЧИШНИК В ТАИЛАНДЕ;

фильм ВЗРОСЛЕТЬ НА ПОЛНУЮ;

мелодрама ПОТЕРЯННЫЙ МУЖ;

хоррор ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ КРИКУНОВ.

С 3 марта:

фильм БЕСПЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА В РИДЖМОНТ ХАЙ;

комедия БОЛЬШОЙ БОСС;

комедия МИСТЕР БИН;

драма Стивена Спилберга СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ.

С 4 марта:

С 5 марта: в подписку придет триллер ВЗАПЕРТИ.

С 6 марта: комедия СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (в формате со-эксклюзива).

С 8 марта: в подписке появится итальянский сериал о моде «Сделано в Италии».

С 12 марта: российская мелодрама МУЗЫКА КРЫШ.

С 22 марта:

драма ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ;

мелодрама о подростках СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ.

С 26 марта: криминальная драма КАДЖИЛЛИОНЕР.

С 29 марта:

хоррор СПАСИТЕЛЬНИЦА;

документальный фильм об Одри Хепберн ОДРИ.

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25.02.2021 Автор: Артур Чачелов