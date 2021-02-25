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Онлайн-кинотеатр МТС ТВ рассказал о главных новинках каталога в марте

Новые фильмы, сериалы и документальное кино

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ в марте снова обновит свой каталог фильмами, мультфильмами и сериалами. Например, здесь появится серия французских документальных фильмов о разных уголках Земли. В этой серии выйдут проекты «Экспедиция в арктическом холоде», «Истории корсиканских деревень», «Выход к Тихому океану», «Многоликий Гондурас», «Уникальный ландшафт Новой Каледонии» и многие другие.

С 1 марта: 

С 3 марта:

  • фильм БЕСПЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА В РИДЖМОНТ ХАЙ;
  • комедия БОЛЬШОЙ БОСС;
  • комедия МИСТЕР БИН;
  • драма Стивена Спилберга СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ.

С 4 марта: 

С 5 марта: в подписку придет триллер ВЗАПЕРТИ.

С 6 марта: комедия СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (в формате со-эксклюзива).

С 8 марта: в подписке появится итальянский сериал о моде «Сделано в Италии».

С 12 марта: российская мелодрама МУЗЫКА КРЫШ

С 22 марта:

С 26 марта: криминальная драма КАДЖИЛЛИОНЕР.

С 29 марта:

  • хоррор СПАСИТЕЛЬНИЦА;
  • документальный фильм об Одри Хепберн ОДРИ.

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25.02.2021 Автор: Артур Чачелов

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