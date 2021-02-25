Онлайн-кинотеатр МТС ТВ рассказал о главных новинках каталога в марте

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ в марте снова обновит свой каталог фильмами, мультфильмами и сериалами. Например, здесь появится серия французских документальных фильмов о разных уголках Земли. В этой серии выйдут проекты «Экспедиция в арктическом холоде», «Истории корсиканских деревень», «Выход к Тихому океану», «Многоликий Гондурас», «Уникальный ландшафт Новой Каледонии» и многие другие.
С 1 марта:
С 3 марта:
С 4 марта:
С 5 марта: в подписку придет триллер ВЗАПЕРТИ.
С 6 марта: комедия СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (в формате со-эксклюзива).
С 8 марта: в подписке появится итальянский сериал о моде «Сделано в Италии».
С 12 марта: российская мелодрама МУЗЫКА КРЫШ.
С 22 марта:
С 26 марта: криминальная драма КАДЖИЛЛИОНЕР.
С 29 марта:
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25.02.2021 Автор: Артур Чачелов
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