Комедия «Непосредственно Каха» стала фаворитом новогоднего смотрения на МТС ТВ

Эксперты центра аналитики онлайн-кинотеатра МТС ТВ оценили просмотры пользователей платформы во время праздничных каникул. Список самых просматриваемых фильмов в этот период среди всех регионов страны возглавила российская комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. Второе место занял классический рождественский хит ОДИН ДОМА. Третье место у триллера ЛЕДЯНОЙ КАПКАН, главные герои которого оказались в ледяной ловушке, и теперь их главной задачей является выжить.

Лидером среди сериалов в праздничные дни в России стал криминальный триллер «Стальная звезда» о том, как попытки главного героя восстановить справедливость в городе превратили его жизнь в ад.В топ-3 также вошли детективный сериал «Мост» с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым и мелодрама «Мастера секса» о людях, исследовавших сексуальную жизнь человека.

Для поднятия праздничного настроения на каникулах россияне также смотрели концерты с участием любимых артистов. Так, самыми популярными из них стали первый в истории концерт-квест «Big Music Quest» и ежегодная музыкальная премия «Золотой граммофон».

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15.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: МТС