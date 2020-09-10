«Мулан» заработала $33,5 млн в первый уикенд на Disney+

Вышедший 4 сентября на стриминговом сервисе Disney+ приключенческий экшн МУЛАН собрал за первый уикенд $33.5 млн. Чтобы посмотреть новый проект Disney, пользователи должны были вдобавок к плате за подписку ($6.99 в месяц) заплатить дополнительные $29.99. МУЛАН была доступна для пользователей платформы в США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии и ряда западноевропейских стран. В странах, где кинотеатры работают и Disney+ не доступен, проект выйдет в традиционный прокат.
Напомним, что стартовавший 3 сентября в кинотеатральный прокат США ДОВОД собрал за это же время $20,2 млн.
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10.09.2020 Автор: Рая Башинская
Источник: Screen Rant
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