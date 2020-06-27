«Мулан» в США уходит на август

Студия Disney приняла решение отложить релиз фильма МУЛАН, выход которого был намечен на уикенд 24 августа. Лента переехала на месяц и теперь стоит на уикенде 21 августа. Таким образом, с отставанием на месяц повторяется ранний июльский расклад: сначала, 14 августа, выходит ДОВОД от студии Warner Bros., а спустя неделю − диснеевский МУЛАН. Речь в обоих случаях идет о датах в США.

В России ДОВОД пеехал на 13 августа. О переезде МУЛАН пока официально не сообщалось.

Уход МУЛАН с июля ставит крест на надеждах кинотеатров открыться в июле большим студийным проектом. Таковых в этом месяце не осталось. На 17 июля в США стоит романтическая комедия Sony ГАЛЕРЕЯ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ, однако, скорее всего, она тоже переберется на новую дату. При этом, независимый проект с Расселом Кроу НЕИСТОВЫЙ уже ушел на 31 июля.

Уход МУЛАН был ожидаемым: в США фикисруется рост новых случаев заражения коронавирусом, а потому площадки в главных для проката регионах вроде Нью-Йорка и Лос-Анджелеса не смогут открыться к середине июля. Кроме того, полная неопределенность сохраняется с китайским рынком, который для МУЛАН является одним из самых перспективных.

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27.06.2020 Автор: Артур Чачелов